Christian López, el deportista español con más récords Guinnes, subió el sábado en Calp otro peldaño. Sumó su récord número 65. Ascendió apoyándose solo en una pierna y ayudándose de muletas los 2.157 escalones del hotel Suitopía, el techo de este pueblo. Se le ocurrió este reto cuando estuvo lesionado de un tobillo y debía caminar con muletas. Christian es diabético. Y no hay hazaña que se le resista. «He subido cada uno de los escalones como el último. Me he dicho que debía luchar todo lo que pudiera. Nuestros únicos límites son los que nos ponemos nosotros mismos», dijo el hombre récord.