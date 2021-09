El Festival Internacional de Cortometrajes de la Marina Alta "Riurau Film Festival" vive su segundo fin de semana con una apretada programación. Las proyecciones se trasladan al Gran Riurau de Jesús Pobre y al parque de Torrecremada de Dénia. También tendrán lugar interesantes mesas redondas, en las que se abordará, por ejemplo, la relación de la salud mental y el cine. Y se celebra el VIII Encuentro Internacional de Film de Danza. El arranque del festival el pasado fin de semana en la Xara y Gata de Gorgos fue todo un éxito.

El festival de cortometrajes llega a su ecuador y se traslada el foco a Jesús Pobre y Dénia. En el Centre d'Art Al Pati de Jesús Pobre, tendrán lugar esta tarde las mesas redondas "Personas No Binarias en el Cine" y "Salud Mental y Cine".

Mientras, en el Gran Riurau se proyectan los filmes de la sección de danza "The room", de Laia Aldaz (España) y "Memòria de les oblidades", de Marta Arjona, Maite Blasco y Raquel Rodríguez(España).

De la sección de ficción, se podrán ver los filmes "Antes de la Erupción", de Roberto Pérez Toledo (España); "Dos mundos", de Iván Fernández de Córdoba (España); "Los ángeles eternos", de Manu León (España); "Mi querido Santiago", de Antonio Galarzo Heredia (España); "Lorenza's bike", de Patricio Mosse (Alemania), y "Una vida asegurada", de Jesús Martínez (España).

Del Riurau Express, se proyectarán "Mamá pupa", de Pablo Caulín; "Somni", de Ana García Rosales; "Trobar-se", de Jordi Dominguis; "Las cintas de Jesús Pobre", de Marisol Moreno, y "Clavado", de Miki Garrafalo.

El festival continuará mañana en Dénia con el VIII Encuentro Internacional de Filme de Danza "Film de Danza y Música", que tendrá lugar en el Centro Artístics. Intervendrán María Teresa Colomina, Rafa Arnal, Luís Tello y David Ruíz.

Mientras, en el parque de Torrecremada se proyectarán a partir de las 21.30 horas, las películas de ficción social "Salud Mental" "El alma ausente", de Sonja Ortiz (Perú y Alemania); "Ausencias", de Juanjo Neris (España); "En racha", de Ignacio Estaregui (España), y "Roles", de Arturo Martínez Navío y Juany Chica Sáez (España).

En la sección de ficción, se pasarán los filmes "Quimera", de Sergio Mercadé (España); "Of hearts and castles", de Rubén Navarro (EEUU y España), y "Conversaciones con un mono", de Grojo (España).

También se podrán ver las películas de la Escola de Cinema Riurau "Blade runner", de Bárbara Pitov; "La víctima", de Anne Lemoine; "En qué estabas pensando", de Christine Willems; "Siempre contigo", de Julio Monfort; "Decisions", de Jordi Dominguis, y "El record", de Jóvenes del Aula de Cinema.

El domingo prosiguen las proyecciones en el parque de Torrecremada con los filmes de ficción "Dar-dar", de Paul Urkijo Alijo (España); "El último aplauso", de Ivo Erasmo Senecal (España); "There will be monsters", de Carlota Pereda (España); "Nacional 106", de Arturo Artal, Juan Carrascal (España); "Migrations", de Jerome Peters (Bélgica); "Fucsia", de Javier Celay González (España), "Casa bonita", de Paula Amor (España), y "El hombre que encontró la cabeza", de Adrián Bellido (España).

De la sección Off Escola, se pasarán "Ella", de Anna Perles, "A un click", de Sandra Landolt y Gabriel Gómez, y "Gobierno de coalición", de Luís E. Pérez Cuevas

La próxima semana, el Riurau Film Festival se traslada a Xàbia, donde el día 9 José María Fraguas de Pablo impartirá una conferencia sobre los lenguajes del medio audiovisual. Finalmente, los días 10 y 11 de septiembre tendrán lugar las últimas proyecciones en el Riurau D'Arnauda. También se celebrará el sábado por la noche la gran Gala de Premios.