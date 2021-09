El oleaje no es hoy muy fuerte en la costa de Dénia, pero no hay que confiarse. En septiembre, raro es el día que no hay marejada. Un windsurfista se ha visto hoy en apuros. No podía levantar la vela ni volver por sus propios medios a la costa. Lo ha intentado repetidas veces. Los socorristas de la Cruz Roja han visto que el deportista estaba en un aprieto. Han acudido hasta él con la moto de agua y lo han llevado sano y salvo hasta la orilla.