El festival internacional de fotografía española e Iberoamericana "Ojos Rojos" va a tiro hecho, con exposiciones de grandes fotógrafos como Bernard Plossu, premio nacional de fotografía en Francia y galardonado en 2013 con el PhotoEspaña, y también dispara a discreción con propuestas muy arriesgadas y de vanguardia. Lo ha explicado bien Mike Steel, comisario de este certamen junto a Mili Sánchez, en la inauguración esta tarde de la tercera edición: "Tenemos a gente que está empezando y a artistas consagrados, fotografía en blanco y negro y en color y propuestas muy atrevidas y de vanguardia y otras más clásicas".

"Ojos Rojos" ofrece un panorama de por dónde van los tiros de la fotografía. "Las exposiciones tiene un gran nivel. Este festival sitúa a Xàbia y Dénia en el epicentro de la fotografía", ha destacado el concejal de Cultura de Xàbia, Quico Moragues.

El certamen se ha inaugurado esta tarde. Y el arranque es arrollador. Ya se pueden ver las exposiciones "On the read in México", de Bernard Plossu (Museo Soler Blasco); "Correspondencia con el Mediterráneo", de Xavier Mollà (Casa del Cable); "Archipiélagos", de Ire Lenes (Ca Lambert); "Panta Rei", de Lucía Morate (Ca Lambert); "La Apestosa", de José Luis Cuevas (Ca Lambert); "Universos", una colectiva de los fotoclubes de la Marina Alta (Ca Lambert); "Biblioteca de Almas", de Nina Llorens Peters (Galería Isabel Bilbao), y "Las olas de mi vida", de Isabel San Ruperto (Cactus Club & Shop). Estas son las exposiciones de Xàbia. Pero en total hay 12. Las otras están en Dénia, en la calle Marqués de Campo y en Els Magazinos. Se inaguran mañana y asistirá el consul honorario de México, Pablo Romá Bohorques. Esta edición de "Ojos Rojos" está dedicada a México.

Las exposiciones de Dénia son "La verdadera historia de los superhéroes", de Dulce Pinzón (Marqués de Campo); "En tránsito", de Jerónimo Álvarez (Marqués de Campo); "Carpoolers", de Alejandro Cartagena (Marqués de Campo), y "Pequineses (circa 2008)", de Luis Baylón (Els Magazinos).

El festival tiene mucho más. Hay ponencias, charlas, talleres, visionado de portfolios, un mercadillo fotográfico, el Rally Fotográfico de la Asociación Fotográfica de Xàbia (el rally cumple diez años) y la proyección del documental "El instante eterno", que descubre al gran fotógrafo chileno Sergio Larraín, que trabajó para la agencia Magnum.

A la inaguración de esta tarde, han asistido cuatro de las fotógrafas que exponen: Mina Llorens, Ire Lenes, Lucía Morate e Isabel San Ruperto. Es un lujo visitar junto a ellas las exposiciones y preguntarles sobre la que quieren mostrar a través de la imagen. "Ojos Rojos" bordea incluso los límites de la fotografía.

Mina Llorens ha explicado que ella ha hecho collages con fotos ajenas que ha encontrado y comprado en mercadillos (fotos intervenidas).

Mientras, Lucía Morate ha destacado que su montaje expositivo es "sensual, corpóreo y abstracto". Sus fotos amagan con salir del plano. La autora les da carácter escultórico.

Ire Lenes investiga la realidad social de las minorías étnicas en un barrio de Lituania. La fotografía social es imprescindible.

Por su parte, Isabel San Ruperto levanta el velo de la intimidad, reivindica el feminismo y constata que "lo personal es política".

"Ojos Rojos", por su calidad y variedad, por abrir el foco, es un festival apasionante. Xàbia y Dénia atraen hasta el 17 de octubre, día de la clausura, las miradas. Y los organizadores, ambiciosos ellos, ya enfocan más allá. Mili Sánchez ha anunciado que la próxima edición se celebrará en primavera.