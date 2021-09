Cientos de voluntarios se han sumado a la jornada concienciación ambiental lanzada por la concejalía de Servicios de Xàbia con motivo del movimiento global "Día Mundial de la Limpieza". La convocatoria ha sido todo un éxito. Y mejor que eso: los voluntarios están demostrando una gran concienciación. Están retirando desde esta mañana los residuos que se han acumulado en puntos del litoral de gran valor natural y paisajístico. La marea de respeto al medio ambiente y a los parajes de Xàbia borra el incivismo que han exhibido este verano algunos bañistas. Los voluntarios están encontrando basura variada: muchos plásticos, neveras y hamacas rotas, bolsas de residuos orgánicos, mascarillas, latas, colillas, sedales...

La limpieza está siendo muy minuciosa. Los voluntarios, al implicarse hoy en esta jornada de limpieza del litoral, lanzan el mensaje de que la mayor parte de la población respeta y cuida el entorno natural.

La limpieza se ha centrado en el primer y segundo Montañar, la Plana, el puerto, las calas Granadella, Barraca o Sardinera, el Arenal, la Caleta, les Sortetes o el Portixol. Se ha realizado por tierra y también por mar (voluntarios con kayak o en tablas de paddle surf). Los colectivos que han participado son Cruz Roja, el Centro Excursionista Xàbia, Club Náutico de Xàbia, Xàbia Neta entre Tots, The Isbjorn collective, Let’s Do It, el Club de atletisme Llebeig, Xàbia te quiero limpia, Rotary Xàbia y Protección Civil.