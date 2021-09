Peatonalizar es más que cerrar una calle. El equipo de gobierno de Dénia, del PSPV, tras el espaldarazo que ha supuesto lograr el tercer premio de la Semana de la Movilidad por la iniciativa de peatonalizar Marqués de Campo, iniciará ahora obras para consolidar la calle como un bulevar en el que pasear y olvidarse de los coches. Las obras, que incluyen la reurbanización de la Glorieta, un espacio emblemático con un jardín de esplendorosas buganvillas y una fuente central, suben a 1,3 millones de euros.

La reurbanización de la Glorieta se licitará antes de que acabe este año. El presupuesto es de 967.429 euros. Mientras, en Marqués de Campo se llevarán a cabo durante 2022 las obras de reparación del pavimento y de renovación del alumbrado. Ascienden a 330.309 euros. Ambos proyectos cuentan con financiación de la Diputación de Alicante.

El alcalde, Vicent Grimalt, acompañado de los concejales de su equipo de gobierno, ha subrayado hoy que estas obras, además de "consolidar" la peatonalización de Marqués de Campo, forman parte de una agenda de 80 proyectos y acciones que se llevarán a cabo durante lo que queda de año y durante 2022 y que significan "la mayor transformación urbana de la historia democrática" de Dénia.

Grimalt ha subrayado que su gobierno está comprometido con "rendir cuentas" y dar transparencia a la gestión. Ha recalcado que no inicia proyectos atendiendo a si son "populares" o no y que un ejemplo ha sido cerrar a los coches Marqués de Campo. "Impulsamos aquello que creemos que es bueno para la ciudad. No somos los primeros que apostamos por la peatonalización. No hemos inventado nada. Pero nos toca repensar el modelo de ciudad y hacerla sostenible y más amable".

Otro proyecto que libera de coches tramos que estaban saturados es el de la construcción definitiva de un aparcamiento en el litoral de les Rotes. Permite mantener la medida adoptada ya este verano de cerrar al tráfico en julio y agosto el último tramo de esta costa y poner en marcha un servicio de transporte público (este verano ha sido el "trenet", que ha funcionado de maravilla).

El alcalde también ha asegurado que antes de acabar el año se adjudicará el nuevo contrato de recogida de la basura y limpieza viaria, que se ha licitado por 68 millones de euros y es por diez años. Se va a cambiar totalmente la gestión de los residuos. Se renuevan todos los contenedores y se implanta un sistema de recogida inteligente (los depósitos tendrán sensores para sabar cuando están llenos). Grimalt ha advertido de que la puesta en marcha será progresiva. "En Semana Santa ya veremos los cambios".

Y otro proyecto que el gobierno local da por hecho que podrá realizar el próximo año es el de rehabilitar el edificio de la "Faroleta" (un faro en desuso que está dentro de la bella trama urbana de los barrios de marineros). El ayuntamiento está negociando con Costas la cesión. Se convertirá en museo marítimo y centro de interpretación de la reserva marina del cabo de Sant Antoni.