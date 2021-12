Los impresionantes acantilados de El Poble Nou de Benitatxell serán escenario el domingo 12 de diciembre de la tradicional caminata del Día Internacional de las Montañas (DIM) que organiza cada año la asociación We Love Mountains en la Marina Alta.

Los y las participantes realizarán la ruta Puig de la Llorença – Penya-segats de la Marina. El punto de encuentro será el Edificio El Puig (junto al colegio Lady Elizabeth) para la retirada de dorsales y camisetas a las 8:30h. Desde allí se realizará la salida a las 9:00h hacia la cumbre del Puig de la Llorença. Después se hará un recorrido hasta la Cala Llebeig, adentrándose por toda la ruta de los acantilados, hasta finalizar en el mirador de la Cala del Moraig, desde donde un autobús devolverá a los participantes al punto de partida.

Las inscripciones se realizan en la web http://www.welovemountains.org/. El precio es de 5 euros e incluye seguro y camiseta. Las plazas son limitadas. Colabora el Club Multiesport Benitatxell.

Los acantilados de El Poble Nou de Benitatxell forman parte desde 2009 del espacio protegido por el LIC Penya-segats de la Marina, que con 943 hectáreas une la costa de tres municipios de la Marina Alta: Xàbia, Benitatxell y Teulada Moraira.

El Día Internacional de las Montañas lleva desde 2009 celebrándose con un singular recorrido por la Marina Alta, con municipios y parajes que se han unido año tras año como el Montgó, Bèrnia, el Penyal d’Ifach, el Cavall Verd y Segària. En 2020, esta cita no se celebró debido a las restricciones por la Covid-19. Además, el proyecto de We Love Mountains fue reconocido por la propia FAO como una de las mejores organizaciones de actividades de carácter grupal de todo tipo, no solo de excursiones, sino de conferencias, exposiciones, etc.

Presentación del documental ‘L’encontre’

Dentro del marco de la celebración del Día de las Montañas también se ha programado la charla-presentación de ‘L’encontre’, un audiovisual sobre un encuentro en los acantilados del Poble Nou de Benitatxell entre dos épocas: la de los actuales escaladores y la de les pesqueres de cingle y los encesers, quienes, según la creencia popular, fueron los primeros escaladores. En el siguiente enlace se puede visualizar un pequeño teaser del audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=roHuDSMYdPE

El acto será el sábado 11 de diciembre, a las 18:30h en el Centro Social (Plaça de les Pesqueres, 10). El encuentro contará con la asistencia de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.