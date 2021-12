El passat divendres es va celebrar l’acte de lliurament dels XXVII Premis de la Tardor a la sala Jauja de Baleària, fent un especial reconeixement a Miquel Pérez per la seua trajectòria cultural arreu el territori valencià, i a Fundació Baleària per la seua important aportació cultural, social i ecologista en els territoris on opera, entre ells la Marina Alta.

La vetlada va començar amb una actuació d’acrobàcies aèries a càrrec de l’agrupació Tonyines de la Marina Social Club, en l’interior de l’Estació Marítima i poc després va començar l’acte de lliurament, el qual va comptar amb figures destacades de la cultura, i representants polítics de la comarca, així com el president de les Corts, Enric Morera, la secretària general de Més-Compromís, Àgueda Micó, o el diputat provincial Gerard Fullana, entre altres.

La presentació va ser a càrrec d’Eva Ronda, regidora de Compromís, i Antonio Cuartero, històric militant i membre de l’executiva local, els quals van definir els Premis de la Tardor com una raó per a “reconèixer la valentia, la valia, el treball i la voluntat de presones i col·lectius del nostre territori divulgant, promocionant i construint cultura, societat, ecologisme, esport i en definitiva, humanisme”, i van afegir que “entre altres coses, la pandèmia ens ha ensenyat a valorar la vida, la cultura, la música, la col·laboració social i l’activitat, valors que d’alguna manera simbolitzen els premiats d’esta edició”.

La presidenta de l’IECMA i patrona de la Fundació Baleària, Rosa Seser, va ser l’encarregada de dedicar-li unes paraules d’homenatge a la fundació en el lliurament del premi col·lectiu, després també d’una projecció que repassava visualment la seua activitat i en què van intervenir representants d’associacions catalanes, algerines i balears que treballen amb l’organització en eixos territoris. Adolfo Utor, president de Baleària, va tindre també unes paraules d’agraïment pel premi i va destacar el paper de responsabilitat social, emocional i econòmic que exerceix la fundació.

Per la seua part, Ricard Pérez, històric gerent i actual president de la fundació, va arreplegar el premi de mans del regidor Rafa Carrió, acompanyat d’alguns patrons i de Sandra Pilato, actual coordinadora; i va agrair el premi definint-lo com “un al·licient que ens motiva a treballar i complir amb responsabilitat, ens dona reputació i que ens farà transmetre els nostres valors a la societat amb més autoritat”.

Després d’aquest, va arribar el torn del Premi individual “Tomàs Miquel Perelló” al músic Miquel Pérez, “per la seua extensa creació i producció artística versàtil, per la seua difusió de la música i la literatura en valencià per tot el territori i per la seua col·laboració posant en valor la música culta i popular, junt a altres figures representatives de la cultura, com ara Pep Botifarra, Tomàs Llopis, o Joan Castejón, entre altres”. Va ser, justament, l’artista Joan Castejón qui li va dedicar unes paraules d’estima a Pérez, emfatitzant eixes especials col·laboracions, com va ser el projecte Melodemodomíes, amb les quals “hem recorregut totes eixes Ítaques”.

Després d’un emotiu vídeo dedicat al premiat, aquest va pujar a l’escenari a recollir el Socarrat de mans del secretari local de Compromís, Agustí Espí, i va realitzar un emotiu discurs recordant moments de la seua infància a Dénia, la seua història i anècdotes amb la guitarra, així com destacant a personatges importants de la música, com Vicent Ballester, amb qui va treballar i aprendre durant eixe camí; i dedicant-li el premi a la seua família, companys i, en especial, a la seua parella, la també música Maria Moreno. A continuació, va fer una mostra del seu valor com a artista, interpretant la cançó de Vinyes Verdes de Lluis Llach i animant al públic a cantar amb ell.

Per últim, el president de les Corts, i de Més-Compromís, Enric Morera, va pujar a l’escenari per a assenyalar la importància històrica del col·lectiu de Compromís i d’aquests premis per a la cultura i el valencianisme. Espí va tancar l’acte amb paraules d’agraïment a tots els presents.