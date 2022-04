Cuatro ascensos a la ACB. Es una proeza que han logrado pocos jugadores de baloncesto. "No tengo recuerdos de mi infancia sin una pelota de baloncesto", se ha sincerado esta tarde Romà Bas en el homenaje de su pueblo y de "la gran familia" del Joventut de Xàbia. Muchísimos niños y niñas han empezado a tirar a canasta mirándose en el espejo de este gran jugador, que se ha dedicado profesionalmente a este deporte durante dos décadas y ha jugado en equipos de Gandia (era un chaval cuando cogía tres veces a la semana el autobús para ir a entrenar a la capital de la Safor), Santa Pola, Hellín, Molina de Segura, Castelló, Burgos, Menorca, Pamplona o Palencia. Su carrera ha sido sobresaliente. "Me siento inmensamente afortunado. He llevado el nombre de Xàbia por toda España", ha afirmado.

Romà Bas se ha enfundado hoy de nuevo la camiseta del Joventut. El club se la ha entregado. Ha sido muy emotivo. Su prima, Olimpia, es la que le ha regalado la camiseta. Romà no ha podido resistirse a ponérsela. "Voy a romper el protocolo. Es una camiseta preciosa". Ya era hora de que Xàbia, un pueblo de grandes deportistas, rindiera homenaje a su balocentista más notable. Romà ha jugado en la elite. Le ha faltado quizá dar el salto a la ACB. Ha admitido que era un poco frustrante que tras lograr los ascensos los equipos no quisieran asumir la apuesta económica de jugar en la principal liga profesional de España. Pero ha asegurado que la decepción se pasaba pronto y volvía a luchar por un nuevo ascenso. Su tenacidad es encomiable. Pocos jugadores tienen en su palmarés ese hito de los cuatro ascensos. El concejal de Deportes, Alberto Tur, ha afirmado que todos los jóvenes que han empezado en el baloncesto se han mirado "en el espejo" de Romà. "Has sido un gran jugador de equipo. Desplegabas una gran intensidad y eras un excelente triplista", ha destacado Tur. "Tu constancia y sacrificio son un ejemplo para todos los deportistas". El alcalde, José Chulvi, que es un gran aficionado al baloncesto (ha jugado en el Joventut Xàbia y ha entrenado a sus equipos) ha recalcado la vinculación a este deporte de las dos familias de Romà, la familia Bas y la familia Marí. "Tener una carrera tan larga y a un nivel tan alto no es nada sencillo. Tú evolución ha sido preciosa e inmensa. Nos has hecho sentirnos muy orgullosos. Para Xàbia ha sido un lujo disfrutar de un deportista como tú. Has llevado el nombre de Xàbia en el corazón".