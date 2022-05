Conseguir una escuela más solidaria y sostenible con el planeta Tierra es el objetivo que se han marcado en la escuela Ausiàs March de Els Poblets este curso escolar. Desde septiembre están trabajando, a través de dos proyectos Erasmus, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la importancia de cuidar el planeta.

Durante el último mes, concretamente desde el Día Mundial del Agua, los alumnos de 3º y 4º de Primaria han pintado en el patio del centro un mural sobre los océanos con la empresa Larouch Art de Carrer. La iniciativa ha contado con el apoyo económico del proyecto ERASMUS + "Keep your water clean, live the world", del Ayuntamiento de Els Poblets y de la compañía Aqualia.

Desde la escuela han explicado que "el objetivo es concienciar al alumnado y a las familias de la importancia de reciclar, separar y reutilizar para reducir la contaminación y conseguir una Tierra más limpia y viva".

Por su parte, el responsable de Aqualia en el municipio, Alejandro Segura, ha explicado que "es muy importante concienciar y educar a los más pequeños sobre la importancia de hacer un uso sostenible de los recursos naturales, como el agua" y ha recordado que las dos últimas ediciones del Concurso de Dibujo Infantil que cada año organiza la empresa, y en el marco de la Agenda 2030, acordada por la Asamblea de Naciones Unidas, se han centrado en los ODS.