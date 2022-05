El XXV Premi Ciutat de Dénia per a la Formació de Persones Adultes ha recaigut en la Universitat Popular de València, institució fundada l’any 1903 per Blasco Ibáñez, la finalitat de la qual és, segons es llig al seu reglament, “promoure la participació social i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de València, a través de l’educació continua, l’animació sociocultural i la intervenció social”.

Entre les raons per les quals s’ha decidit atorgar el premi a la Universitat Popular de València, partint d'una proposta del Taller de Renovació de l’Educació de Persones Adultes TAREPA-PV i de l’Institut Paulo Freire, es destaca el fet que la institució “ha excel·lit i excel·lirà en la vindicació i promoció d’una educació i formació permanent valenciana: crítica, activa, popular, treballadora i ciutadana”. Una tasca “que ha aportat l’establiment de cooperacions i complicitats entre el social i el que és públic; que ha creat i ha enfortit les relacions així com la creació de xarxes en l’àmbit de l’educació permanent i la cultura popular a València des d’una dimensió educativa-cultural, ètica i sociopolítica, de l’educació al llarg de la vida”.

El jurat que ha atorgat el XXV Premi Ciutat de Dénia per a la Formació de Persones Adultes està format per Iolanda Corella, en representació de la Mesa dels Agents Socials per la Formació de Persones Adultes; Encarna Such, en representació de l’Associació de Persones Adultes Participants Francesc Bosch i Morata de Xàtiva; Vicent Mas, director del centre FPA de Dénia; Melani Ivars, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Dénia, i Raúl García de la Reina, regidor de Cultura denier, tenint com a secretària a la tècnica de Cultura, Maribel Font.

El XXV Premi Ciutat de Dénia per a la Formació de Persones Adultes es lliurarà el 10 de juny pròxim.