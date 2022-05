Com cada any des del 1997, el Grup Nodrissa, amb la col·laboració i el patrocini de diversos ajuntaments i entitats de la comarca, ha organitzat enguany el XXVI Concurs Fotogràfic “Lactància Materna Marina Alta”, amb l’objectiu de contribuir a la normalització i la difusió de la imatge d’una pràctica natural i saludable com és l’alletament matern. Dels diversos premis que inclou el certamen, l’Ajuntament de Pedreguer patrocina el dedicat a la “Lactància materna en altres cultures”, que compta amb una dotació de 400€.

El passat 4 de maig, el jurat es va reunir i va atorgar el premi patrocinat per l’Ajuntament de Pedreguer a la foto presentada per Millán Gómez Jiménez, de Miguelturra, Ciudad Real. L'exposició dels premis i una selecció de les millors fotografies estarà a la Casa de Cultura de Dénia des del 16 de juny fins a l'1 de juliol, quedant després a disposició de qualsevol entitat que la sol·licite. A Pedreguer es podrà contemplar des del 8 fins al 23 de setembre. Enguany, després de dos anys sense celebrar el lliurament de premis a causa de la pandèmia, tornarà a ser presencial, el dia 18 de juny, a les 10:30h a la Casa de Cultura de Dénia.