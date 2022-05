«Es importante que se entienda qué es la Posidonia oceanica y se deje de maltratarla». Para el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, uno de los objetivos del proyecto «Viu la Posidònia», en el que su municipio va de la mano con Ibiza y Cambrils, es que, una vez por todas, los turistas se convenzan de que esas «algas» (son plantas marinas) que los temporales arrastran a las playas no son suciedad, sino la demostración de que el mar está vivo y que las praderas marinas son ecosistemas únicos y de enorme importancia ecológica.

Grimalt estuvo ayer en Ibiza y presentó junto al alcalde de este municipio, Rafa Ruiz, y el de Cambrils, Oliver Klein, el producto turístico «Viu la Posidònia». Las tres localidades van a una. Han pedido una ayuda de fondos europeos Next Generation para llevar a cabo un proyecto de experiencia turística que sube a 1,3 millones de euros.

Los tres alcaldes quieren que emerja la riqueza de esta planta marina endémica del Mediterráneo. Quieren atraer a turistas que se «sumerjan» y descubran las praderas de Posidonia. Entre las acciones previstas, destacan cartografiar las praderas visitables (en la Marina Alta las hay a poca profundidad y se pueden observar incluso haciendo "snorkel"), poner en marcha jornadas de sensibilización o crear un centro virtual de la Posidonia oceanica.

Los arribazones que salvan las playas de la erosión El alcalde de Dénia calificó ayer de «espectacular» el beneficio de la barrera de arribazones de posidonia que se deja a mediados de otoño en las playas de arena. Recalcó que evita que los temporales erosionen el litoral. También aludió al proyecto piloto de regenerar dunas con arribazones enterrados.

El alcalde de Ibiza insistió en que también es fundamental acabar con los fondeos descontrolados de las embarcaciones de recreo. A menudo echan el ancha sobre la Posidonia y dañan las praderas. Rafa Ruiz afirmó que es imprescindible que la dirección general de Costas (depende del ministerio para la Transición Ecológica) se implique en evitar esos fondeos masivos.

El alcalde de Cambrils recalcó que los pescadores están muy preocupados por la regresión de las praderas de Posidonia, ya que ellos saben mejor que nadie que esta planta es esencial para la supervivencia de la fauna marina.

Los tres alcaldes confían en que la Unión Europea avale un proyecto medioambiental y de turismo sostenible que une a municipios de Catalunya, Les Illes Balears y la Comunitat Valenciana. No obstante, si no llegara la ayuda de los fondos Next Generation, los tres ayuntamientos seguirían impulsando «Viu la Posidonia» y mantendrán su alianza por la defensa de los fondos marinos.