La jovencísima diseñadora de Xàbia Marina Tiscar Tortajada tiene mucho futuro en el mundo de la moda. Ha logrado el premio nacional de moda de baño nuevos talentos. Su colección "Whoever you want (Sé quien tú quieras)", inspirada en la mujer cubana, convenció al jurado. Además, hizo doblete, ya que también logró el galardón Atlante que otorga Manuel de Gotor al mejor bañador masculino.

El certamen se celebró en el Oasis Beach Club de Benidorm. Allí desfilaron las modelos y modelos ocn las colecciones. El desfile de nuevos talentos demostró que los jóvenes diseñadores llegan con propuestas muy originales y potentes. Eso sí, primero Maneul de Gotor presentó su colección "Emblematic" y luego la ganadora de la pasada edición, Mary Barcelona, exhibió las creaciones de "Neon light in Tokio". Luego las ocho finalistas presentaron sus colecciones. La ganadora fue la xabiera Marina Tiscar Tortajada. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, le entregó el cheque regalo acreditativo y la secretaria general de Moda España, Carmen Torres, le dio el certificado del máster de dirección de empresa de moda que ahora cursara. Mientras, la prensa de baño masculina premiada con el "Atlante" formará parte de la nueva colección de Gotor para el verano de 2024. MarinaTiscar tuvo muy en cuenta en su colección la cultura y la tradición cubanas. Su colección es tremendamente original. Es elegante e innovadora.