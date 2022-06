Majestuosas. Las ballenas se deslizan imponentes por las aguas de Dénia y Xàbia. El cabo de Sant Antoni es el punto de la Comunitat Valenciana donde más avistamientos se dan de estos enormes mamíferos marinos. Y hoy de nuevo los rorcuales se han dejado ver en estas costas. Los vigilantes de la playa de l'Almadrava, en Dénia, han avisado de que habían divisado a tres ballenas (la más grande de unos 20 metros). Se las distingue sobre todo cuando, al emerger, resoplan por el espiráculo.

Su rumbo es el de siempre. Vienen del mar de Liguria y se dirigen al Estrecho de Gibraltar. Es en el cabo de Sant Antoni donde más se arriman a tierra.

Luego las tripulaciones de varias embarcaciones también han avistado a estos ejemplares. La imagen de una de las ballenas con el Montgó al fondo es impresionante. Las ballenas han seguido por la línea de la bahía de Xàbia hasta llegar a la cala de la Sardinera y el Cap de Sant Martí. Imposible no verlas. Esta ruta la hace numerosísimas embarcaciones de recreo. Las normas son transparentes: no acercarse a menos de 60 metros, no cruzarse por delante de los rorcuales y reducir la velocidad de navegación a 4 nudos.

Las ballenas están ahora en plena migración. Las tres avistadas hoy se han deslizado por las aguas ajenas a todo. Su majestuosa indiferencia también impresiona. Los rorcuales son los segundos animales más grandes del mundo tras la ballena azul.