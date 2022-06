"O me hablas en castellano o no te atiendo" han sido las palabras que una funcionaria de la Diputación de Alicante le ha espetado a una trabajadora del ayuntamiento de la Vall de la Gallinera (localidad de la comarca de la Marina Alta) por haberse expresado en valenciano en una conversación telefónica. Según ha explicado la trabajadora pública agraviada a la ONG Plataforma per la Llengua, no es la primera vez que sufre discriminaciones lingüísticas en sus comunicaciones con la Diputación.

