Apasionada de la moda, Lucía Candela, una joven de Xàbia de 19 años, ya acaricia su sueño de ser modelo. Tras la "genial experiencia" de Miss Gran València, donde consiguió los galardones de "miss opening" y "miss redes sociales", Lucía ha seguido desfilando y ahora está preparando intensamente su participación en el certamen RNB (Reinado Nacional de Belleza).

Cada vez se mueve con más naturalidad en la pasarela. Ha desfilado en el último desfile del prestigioso estilista valenciano Tono Sanmartín. "Disfruté muchísimo. Estaba superbien organizado", afirma la joven.

"Me apasiona el mundo de la moda. Ya me he liberado de la presión del primer certamen y disfruto mucho desfilando", explica Lucía, que advierte que ser modelo también requiere de "sacrificios y mucho esfuerzo". Señala que una desventaja para ella es que no vive en València y tiene que desplazarse continuamente a la capital para formarse y participar en desfiles. Ahora mismo está asistiendo a clases de belleza y automaquillaje, asesoramiento de imagen personal, protocolo, oratoria y cultura general, pasarela, inglés, redes sociales o nutrición y deporte.

Lucía posa, eso sí, con mucha naturalidad. Desde pequeña está acostumbrada a la cámara, que la adora. Además, se desenvuelve perfectamente en las redes sociales. Algo que le ha ayudado mucho es que empezó a asistir a clases de baile a los 5 años. Domina el escenario y sabe moverse con espontaneidad y naturalidad.

Mientras hace camino en el mundo de la moda, Lucía trabaja. Ahora está empleada en una tienda de moda y deporte del centro comercial de Ondara Portal de la Marina. Desde muy joven ha ayudado a sus padres en la heladería que tienen en el paseo del Arenal de Xàbia.

Esta joven es muy consciente de que la moda ha cambiado. Para los certámenes debe grabar vídeos en los que promociona su pueblo y también hacer proyectos sociales. Sabe que la moda debe comprometerse y empaparse de valores sostenibles y de integración. "La moda cada vez es más diversas. Yo no tengo la altura que antes se exigía a las modelos. Eso me obliga a esforzarme más. Pero creo que, afortunadamente, la moda debe representar a todos".

A sus 19 años, esta joven de Xàbia se abre camino en un mundo, el de la moda, difícil, pero que a ella le apasiona. "También tengo la suerte de que mi familia me apoya muchísimo. Quieren venir a verme a todos los desfiles y a los certámenes. Me siento muy respaldada".