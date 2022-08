El incendio de la Vall d'Ebo no da tregua. Ya lleva devoradas 10.000 hectáreas. Avanza sin control y se reactiva dentro del perímetro de 65 kilómetros que ya ha sido pasto de las llamas. Esta tarde se ha reactivado el frente de Pego. La Policía Local está desalojando a los vecinos de las casas diseminadas de la partida Verdales. Es un desalojo por precaución. El fuego no está encima de las casas. Pero está bajando por la ladera de Bodoix (ya ardió en 2015) y con este incendio es mejor no confiarse. El cambiante viento puede provocar que en poco tiempo el fuego se propague por este flanco.

Otra zona de dentro del perímetro donde se ha reavivado esta mañana y este mediodía el fuego ha sido en la Vall d'Ebo, que es donde la noche del sábado se originó el incendio al caer un rayo de una tormenta seca. Es un fuego tan contumaz que vuelve sobre sus pasos y calcina las pinadas y bancales de cultivo que se habían salvado. Este mediodía había tramos de la carretera que sube a la Vall d'Ebo con llamas en los dos costados. También se había declarado un foco próximo al núcleo urbano. No se puede bajar la guardia. El incendio sigue teniendo un comportamiento muy imprevisible. Hay rescoldos que humean y con las rachas de viento pueden provocar un nuevo foco.