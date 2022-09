Ana Sala ha anunciado hoy que su intención es repetir como candidata a la alcaldía de Calp. "Debe decidirlo mi partido, pero esta legislatura ha sido extraña y tenemos proyectos que se nos han quedado en el tintero y que me gustaría sacar adelante", ha afirmado la alcaldesa. Preguntada sobre si optará a otros cuatro años y luego ya dejará el ayuntamiento, ha dicho que sabrá en su momento cuando tiene que irse. "Lo que tengo claro es que no me voy a aferrar al sillón".

La alcaldesa ha anunciado que este mismo año el ayuntamiento va a liquidar la deuda bancaria de 7,8 millones. Ha recordado que en 2011 la deuda subía a 60 millones y que hace dos años su equipo de gobierno ya dejó a cero la deuda con los proveedores. "Por primera vez en la historia este ayuntamiento no va a deber nada. Voy a liquidar la deuda y a hacer borrón y cuenta nueva", ha señalado Ana Sala, que ha señalado que al cancelar los préstamos con los bancos el consistorio se ahorrará los 200.000 euros anuales que está pagando de intereses. También ha anunciado que a finales de septiembre se van a iniciar nuevas obras de reasfaltado. "No vamos a dejar ni un bache en Calp". La inversión subre a 2,5 millones y se reasfaltarán viales del centro urbano, toda la avenida de Ejércitos Españoles y también la avenida del Norte. "Hay calles que hace 20 años que no se reasfaltan".