Hace apenas una semana que se pusieron en marcha en Dénia los nuevos contenedores de materia orgánica (resto). Están cerrados con un sistema digital y para abrirlos se precisa de una tarjeta que los vecinos recogen en la oficina de la empresa concesionaria de la recogida de basura. Hace unos días eran 379 los vecinos que habían solicitado la tarjeta. Dénia avanza en reciclaje y sostenibilidad. Pero los contenedores también han sufrido ya los primeros actos vandálicos. Los incívicos los han reventado.

La concejala de Transición Ecológica, Maite Pérez, ha estallado: "Cansada es poco... no puedo más, me doy por vencida. Vivimos en un mundo egoísta, incívico y en maldad". Maite Pérez ha lamentado que se tiren bolsas de basura fuera y se dañen los contenedores "por cabezonería y no querer hacer un buen uso de los servicios que hay".

"¡Qué pena! ¡Qué pena más grande! Si tenemos las cosas mal es por culpa nuestra, y seguro que más de uno se alegra pensando que así fastidia a los demás. ¡Qué desánimo trabajar así!", ha lamentado la concejala en sus redes sociales.