El Jayan de Xàbia, el nostre “Cinema Paradiso”

Com va dir Alfredo Pérez Rubalcaba: «A Espanya s'enterra molt bé». I aquest xicotet article intentarà abans “d'enterrar”, en sentit figurat per descomptat, realitzar un reconeixement no a una persona sinó a un CINEMA.

Els ciutadans de Xàbia i de tota la comarca, així com molts turistes que recalen per aquesta costa, saben molt bé de quin establiment estic escrivint. Si, és clar, estem parlant del Cine Jayan, situat al Port de Xàbia i que després de l'última reforma llueix bonic i singular.

Durant moltíssims anys ha estat i és dels pocs cinemes de poble que, allunyats dels circuits comercials, queden en funcionament amb una programació semblant als millors cinemes de l'Estat Espanyol. Les millors pel·lícules de la cartellera es poden veure al Jayan, que fuig en la mesura del possible del comercialisme que veiem als multicines dels centres comercials. A més a més, té el valor afegit que un cop per setmana es pot assistir a les sessions a la seva versió original i també en anglés per a goig de tots els amants del seté art.

Espere que durant molts anys seguim podent assistir i gaudir del millor cinema i que ho sapiem apreciar. És el nostre “Cinema Paradiso”.

Immaculada, Antonio, gràcies per mantindre aquest cinema i que siga per molt de temps

