Ingenio contra las cacas de perro en Faura

«Es busca gos capaç de recollir les seues caques. Si saps que ell no pot fer-ho. Per què no ho fas tu?. El teu gos, la teua responsabilitat». Con este mensaje y una divertida imagen, el Ayuntamiento de Faura ha iniciado una creativa campaña con la que pretende reclamar un cambio de actitud a los dueños de los perros.

Se trata de instar a una implicación y compromiso por la convivencia ante un problema que está generando quejas en numerosas calles de la localidad.

Espacios especialmente frecuentados por niños o próximos a zonas escolares y de juegos se ven inundados por excrementos de perro.

Por ello, el consistorio ha querido demandar un cambio en la conducta social con una campaña que se desarrolló en dos fases, primero, con la pregunta «I tu? l'has trobat?» y luego ya con todo el cartel.

Como apuntaba a Levante-EMV la teniente de alcalde de Faura , Consol Duran, «quisimos darle una vuelta de tuerca a este tema para ver si así la gente se conciencia. El año pasado se hizo hasta una exhibición de 'agility' en el colegio y se trabajó la cuestión con los niños, pero el problema persiste y hemos querido insistir», decía además de señalar que aunque en la población hay dos parque de perros, está previsto hacer un tercero detrás del pabellón multiusos.

«Queremos darle a la gente facilidades, pero que también ponga de su parte para tener una ciudad más limpia», comentaba Duran.