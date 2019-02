El Mocador ya tiene finalistas de sus premios

La asociación cultural reconoce los mejores ensayos sobre fallas y cultura recogidos en un llibret

La Falla Mocador ha anunciat els finalistes de la X edició del Premi Mocador i Emili Llueca, que premia l'assaig sobre Falles i Cultura Popular Valenciana publicat en un llibret de falla.

En quant al Premi Emili Llueca, que està dedicat al millor assaig publicat en un llibret de falla de la comarca del Camp de Morvedre, van resultar finalistes dos assajos de Manuel Civera Gómez: "Ursola o la veu de la dona en el segle XV" per a la Falla Santa Anna de Sagunt i "Sagunt, Patrimoni de la Humanitat" al llibret de la Falla El Tabalet de Sagunt. Completa les nominacions l'assaig "De la Xina a València, pólvora i pirotècnica" de Gaby Collado per a la falla Plaça Rodrigo del Port de Sagunt.

D'altra banda, els nominats per a obtenir el Premi Mocador que reconeix els assajos publicats en llibrets de falla de qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana han estat els assajos "Les cendres del 'búnquer-barraqueta' faller" de Moisés Pérez Pascual per a la Falla República Argentina de Xàtiva; "L'equilibri de la festa" de Tomás Palomares López per a la Falla Reis Catòlics de Silla; "Falles i religió" d'Edgar Taléns Lozano a la Falla Víctor Pradera, Ferran d'Aragó i adjs d'Algemesí; "Les falles i la política: entre el valencianisme i el poder. 2a part (1962-2018)" de Rafa Tortosa Garcia per a la Falla Plaça de Jesús de València i "Canvis de la indumentària femenina en les falles de Gandia (1968 - 2019)" d'Isabel Martí Chuliá per a la Falla Av. República Argentina de Gandia.

El jurat d'aquesta desena edició dels premis MEL ha estat composat per Javi Mozas, (Premi Mocador 2011, delegat d'Arxiu - Biblioteca de la JCF i membre de l'ADEF), Mar Llueca (membre de l'Arxiu Camp de Morvedre), Antoni Espinosa (filòleg i vicepresident del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre), Anna Lluesma (professora de l'IES Clot del Moro de Sagunt i fallera de l'AC Falla el Mocador) i Conxa Cardo (Catedràtica en Història i presidenta del Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí).

Als Premis Mocador i Emili Llueca d'aquest 2019 s'han presentat un total de 57 assajos des de poblacions com Borriana, Xàtiva, Sagunt, Gandia, Carcaixent, Paterna, Cullera, València, Algemesí, Alzira, Silla i Torrent. Els finalistes rebran un diploma acreditatiu aquest dijous a la presentació del llibret de la Falla El Mocador, i els guanyadors dels Premis es coneixeran, en passar Falles, a la Festa de les Lletres Falleres.