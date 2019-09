«Es como un sueño»

Las dos grandes protagonistas vivieron los momentos previos con nervios y un poco de incertidumbre, esperando que no ocurriese como en el acto de proclamación, celebrado el día de antes, donde una incesante lluvia impidió que se llevase a cabo su primer desfile oficial y obligó a trasladar el recibimiento por parte de las autoridades y sus antecesoras, Paula Marrón e Inés Miret, de las puertas al interior del palacio consistoria

Esto no impidió que las gradas del Teatro Romano se llenaran para ver brillar a las nuevas Falleras Mayores y a sus Cortes de Honor 2020. El presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, los alcaldes de Sagunt y Gilet, Darío Moreno y Salva Costa, respectivamente, así como los representantes de la Associazione Targa Cecina fueron algunos de los invitados que no quisieron perderse este evento.

Las integrantes de la Corte de Honor fueron las primeras en pisar el escenario luciendo los trajes oficiales que portarán durante todo este ejercicio. La Corte Infantil con el dibujo «Compasión» mientras que las adultas llevan una seda con el nombre «Huerta», tejidas ambas por la empresa Vives i Marí en colores amarillo cetrino, gris acero y verde foresta.

Uno de los momentos mágicos de la jornada fue cuando hicieron aparición las Falleras Mayores de la FJFS . La primera de ellas, la pequeña Aitana González Ruiz, quien con sus escasos diez años, embelesó con su aparente tranquilidad durante la subida al escenario acompañada del vicepresidente general de la FJFS, Francisco Giménez, y el alcalde de Gilet, Salva Costa, que le puso su esperada banda. Para la ocasión, llevó una seda natural de Vives y Marí en color azul ilusión con el dibujo «San Jaime» enriquecido en metal oro.

Más nervios se pudieron vislumbrar en la cara de Sandra Ordiñaga quien apareció junto al presidente ejecutivo de la FJFS, Jaime Gil, y el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, que le impuso la banda a una Fallera Mayor emocionada, que no paró de suspirar, muestra de la tensión vivida hasta llegar al escenario.

La máxima representante también se decantó por un tejido de la misma empresa que Aitana, en color rojo borgoña y con el dibujo llamado «Victoria» con metal oro como su compañera de reinado.

Con los nervios algo más calmados, ambas impusieron las bandas a sus respectivas Cortes de Honor antes de pasar a la ofrenda floral y a las palabras que les dedicó el mantenedor del acto, el que fuera presidente de la FJFS, David Indiano de Rosa. Durante su discurso, Indiano destacó las cualidades de las máximas representantes de la fiesta josefina hablando de su trayectoria fallera y del amor que sienten por las fallas.

Finalmente, el acto de pleitesía marcó el punto final a este evento con la subida al escenario de los representantes de las 30 comisiones falleras de la comarca, las juntas locales invitadas, así como de diversas casas regionales. Na Violant d'Hongria de las fiestas de la Conquesta de Castelló 2019, Andrea Sánchez Verchili, y la Fallera Mayor Infantil de València 2019, Sara Larrazábal Bernal, fueron las últimas en dar la enhorabuena a Sandra y Aitana antes de que el tenor David Montolío, entonase los himnos de Sagunt y de la Comunitat Valenciana. «Estaba como en una nube. Fue todo tan bonito y me sentí tan bien que se me pasó el día volando. Es como si hubiera sido un sueño y no hubiera pasado», declaraba ayer Sandra a Levante-EMV, aún emocionada.