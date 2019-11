La banda de Algímia vuelve a lo más alto

Los 40 músicos de la formación habían llegado hasta esta cita al ganar a nivel provincial en Valencia el pasado mes de mayo, pero sabían que no iba a ser un camino fácil. De hecho, tenían como obra obligada para su sección la pieza 'Atenea' de Pep Ros y, además, interpretaron el pasodoble 'Puenteareas' de Reveriano Soutullo y, como obra libre 'Lake of the moon', de Kevin Houven.

Aún así, con su afinación, técnica e interpretación, los de Algímia consiguieron llegar a lo más alto y revalidar los dos Primeros Premios obtenidos en 2015 en la que era su segunda participación, tanto en el Certamen Provincial como en el Autonómico. «Esto demuestra que la banda mantiene el nivel musical alcanzado estos últimos años y que se mantiene actualmente como todo un referente en la comarca por el buen trabajo realizado», decían ayer desde la formación, mientras su presidente, Ferran Soriano, recalcalba el «enorme trabajo que han hecho todos y la excelente labor del director Xesco Gil». «Estamos muy contentos. Era el objetivo que nos habíamos marcado y lo hemos conseguido. Es todo un premio al trabajo realizado después de un año intenso en el que hemos ido a tres certámenes», afirmaba a Levante-EMV.

Como ocurrió en 2015, la alegría de los músicos fue compartida y vivida en directo por numerosos vecinos del pueblo, que acudieron al Palau de les Arts de València a apoyar a la banda tanto por sus propios medios como con el autobús que se fletó por parte de la banda y del ayuntamiento de Algímia d´Alfara para facilitar la asistencia a un concierto difícil de olvidar para muchos.