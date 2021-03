El plan de Costas para el litoral de Sagunt genera dudas a largo plazo

Sagunt ya dispone de los elementos necesarios para acabar de decidir la estrategia frente a los planes de la Demarcación de Costas para la regeneración del tramo de litoral entre la Llosa y Canet d’en Berenguer. La última pieza en este rompecabezas era el informe encargado al Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible (Imedes), que llegó ayer, para analizar las actuaciones programadas por la dirección general de la Costa y el Mar en Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d’en Berenguer, que recientemente se dieron a conocer y se centran en la retirada de 113.000 m3 de grava; el trasvase de más de un millón de m3 de arena y la regeneración del cordón dunar.

La conclusión general es que estas medidas son «positivas» para Sagunt «especialmente en el corto y medio plazo», aunque el primer gran reparo se centra en que «esta valoración se hace al margen del proyecto de obras previsto en Almenara», que ya está adjudicado y la previsión es iniciar los trabajos en septiembre, pese a las dudas sobre los efectos que tendrá en las playas del norte de Sagunt y Canet. A este respecto, Imedes resalta la incidencia de la construcción del espigón en la gola de Queralt, por lo que plantea la necesidad de establecer un «plan de monitoreo en continuo» para vigilar la evolución a medida que avanzan las obras.

En esta necesaria vigilancia, el informe encargado por algo más de 7.200 euros también señala la «especial atención» que se debe prestar a la parte sumergida de la playa. En este aspecto, Imedes hace referencia a las praderas de Posidonia oceánica como elementos con «un rol fundamental en la sujeción de la costa y en beneficio de las arenas finas más expuestas», ya que «ejercen de barrera frente a los temporales de baja y media intensidad». Sin embargo, la que hay frente a las playas de Sagunt «fue en su momento importante y actualmente se encuentra en una situación bastante delicada», así que insta a su recuperación.

Otra cuestión que pone en duda el informe sobre la estrategia de Costas para Sagunt es su durabilidad, ya que, «en un contexto de cambio climático, no incluye medidas ni elementos de protección no agresivos que ayuden a la estabilidad de la playa y a minimizar futuros temporales que pongan en riesgo el éxito de la actuación prevista». Imedes incluso considera injustificado que la batería de medidas se limite a las playas más al norte y no llegue a todo Almardà y Canet, en referencia fundamentalmente a la conveniencia de retirar gravas de todo el frente litoral, incluido el extremo sur de este subunidad, donde «ya se ha constatado la presencia» de piedras.

No a los aportes desde canteras

Además de otros apuntes, como la posibilidad de financiar la actuación o las tareas de mantenimiento con fondos europeos, este estudio resalta que, sobre la procedencia de la arena, «no se concretan las alternativas al banco de Cullera y los posibles retrasos en las tramitaciones para la extracción del material de este punto o cualquier otra ubicación no pueden significar la sustitución por aportes de canteras, que tienen unos diámetros granulométricos más gruesos».

Pero no todo son reparos a los planes de Costas. El informe de Imedes también considera que el proyecto es «claro y suficiente»; la solución adoptada «es la menos agresiva para el medio ambiente y la línea litoral»; la eliminación de las gravas alóctonas es positiva; mientras la restauración del cordón dunar es una actuación «ambientalmente muy significativa» en la que recomienda «el uso público de paseos y sendas blandas en su entorno».

Este informe también reclama un mayor peso para la comisión especial de Playas de Sagunt como motor de una Gestión Integrada de Zonas Costeras, promovida por la Comisión Europea.