Un xiquet s’ofega en el riu

En els primers dies d’abril, concretament el dia 10, hi va haver un Ple a la ciutat de Sagunt. Entre altres assumptes, es va tractar el conflicte econòmic amb la Lira Saguntina pel pagament del lloguer del Teatre Municipal. El deute global que tenien era de 1.950 pessetes. Però, com que esta entitat havia actuat en el poblat del Port en els anys 1919 i 19120 se’ls debia 300 i 250 pessetes respectivament. A més, calia pagar-los 250 pessetes per un concert que havien oferit l’any 1919 en la Glorieta. Així que se’ls descomptaren 800 pessetes. No obstant això, els músics sabien que sols hi podrien estar fins a juliol. A partir d’eixa data, es reformaria íntegrament el teatre i haurien d’abandonar-lo. Altres tema que es va aprovar fou la concessió d’una llicència al metge del poblat del Port Jaime Llopis Pisá. En eixe temps exerciria Domingo Otañez Talledo. Ell també vivía allí. En la mateixa reunió, els regidors també es van fer sabedors de la mort de la filla del regidor Martínez Flors. Feren constar el seu condol i es desplaçaren a la casa familiar.

Un assumpte que continuava preocupant a la població és la celebració de les partides de «los prohibidos» en el Raval. Indignava especialment a l’oposició en l’Ajuntament, ja que considerava que no pressionava perquè els guàrdies vigilaren. Fou un dels temes discutits en el Ple del 17 d’abril. L’alcalde ho negava tot.

També hi hagué lloc en la comarca per a notícies tràgiques. En el riu Palància, en el camí d’Estivella cap a Albalat es va ofegar un xiquet estivellenc. Fou el 17 d’abril. El seu nom era Manuel Gamón Arbiol. Tenia sols 5 anys. Sembla que va caure i que no es va poder res per salvar-lo. El veí José Mateu Tortonda es va llançar per a intentar-ho. Era fill natural de Maria Gamón Arbiol de 26 anys. Tots dos vivien al carrer de Baix amb els pares d’ella, ja que no estava casada.

La confessionalitat del municipi i el republicanisme eren dos temes que continuaven formant part de política de la capital comarcal. En el Ple del 24 d’abril es va acordar no acudir oficialment a la missa funeral dedicada al president del govern Dato. Per una altra banda, la pròxima visita de l’escriptor i destacat republicà Vicent Blasco Ibáñez a València va fer que en el ple del 24 d’abril s’adherira el consistori a l’homenatge a eixa destacada personalitat. A més, la Joventut Republicana de la localitat va obrir una campanya per a ajudar a subvencionar l’homenatge al seu líder. En el diari El Pueblo del 5 de maig, es deia que ja s’hi havien recaptat 44,50 pessetes. Entre els qui més contribuïren, van estar: Juan Chabret, Antonio Escrig i José Cañanes amb 5 pessetes.

Una de les detencions més destacades d’aquell temps va ser la detenció de Bernardo López Marín per part de la guàrdia civil. La notícia apareixia en l’edició de Las Provincias del 10 de maig. Eixe home nascut a Terol era «reclamado por deserción de un barco mercante». Va passar a disposició judicial.

El mes de maig va acabar amb la repetició de les eleccions a diputats de les Corts Espanyoles. Però eixa i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en cent».