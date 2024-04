L’impuls de la gigafactoria desbloqueja demandes històriques de Sagunt

La gigafactoria que Volkswagen construïx a Parc Sagunt II ja ha servit de palanca per a donar resposta a algunes de les reivindicacions històriques de la capital del Camp de Morvedre. L’última es va conéixer este dimecres amb motiu de la visita de l’alcalde, Darío Moreno, a la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, on es va reunir amb la seua titular, Pilar Bernabé, i responsables del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.

La principal novetat de la reunió va ser la renúncia a desdoblar la carretera circumval·lació de València, coneguda com a bypass, al seu pas per Sagunt, un projecte que fa anys que està embossat, però que havia generat una oposició radical per part de l’Ajuntament i diversos col·lectius, que va portar fins i tot a l’enfrontament en els tribunals. I és que els plans estatals amenaçaven la urbanització del Pla del Bou i els camps de futbol Xulla-Vicent Graullera, a més de suposar més molèsties per al Col·legi d’Educació Especial Albanta i el Centre Ocupacional Sant Cristòfol.

Reunió entre responsables municipals i estatals en la Delegació de Govern / Levante-EMV

Bernabé va explicar que el desdoblament del bypass suposava “un greuge al territori” de Sagunt, així que s’optarà per “ampliar el traçat ja existent amb un carril més per sentit, de manera que s’arribarà als quatre. Es tracta d’una gran notícia que dona resposta a una demanda històrica del municipi i del seu alcalde, que millorarà la connectivitat i la competitivitat d’una ciutat que mira al futur”.

Impacte sobre la població

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana va destacar també que “l’increment del trànsit previst ha de tindre l’impacte mínim possible sobre la població”, de tal manera que les actuacions en esta via aniran acompanyades, com Sagunt reclama també des de fa anys, de la instal·lació de pantalles acústiques que protegisquen el CEE Albanta i el CO Sant Cristòfol.

Sobre este canvi de plans, Moreno admet que “rebem la notícia amb alegria. Ens hi havíem oposat totalment, per l’impacte que tenia a la ciutat. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible demostra sensibilitat davant de les demandes del municipi i atén les nostres reivindicacions”. L’alcalde de Sagunt revela que esta modificació respon a “mesos de converses” per a evitar la nova autovia paral·lela.

Barreres acústiques

A més, l’Ajuntament celebra que, encara que s’haja descartat acostar el traçat del bypass al nucli urbà, “el projecte dels dos carrils suposa ampliar la capacitat de l’autovia i això ens preocupava pels efectes sobre el CO Sant Cristòfol i el CEE Albanta. No obstant això, també es preveu la instal·lació de barreres acústiques”, a les quals “no caldrà esperar que finalitze l’obra, ja que es col·locaran abans de juny de 2026”, com a part d’una iniciativa del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

A més de Bernabé i Moreno, en la reunió també van ser presents el cap de la Demarcació de Carreteres de l’Estat, Guillermo Llopis; el regidor d’Urbanisme i Mobilitat Urbana de Sagunt, Javier Raro, així com personal tècnic de totes dues administracions.

