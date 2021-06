"Esta rotonda ahorrará 800.000 toneladas anuales de CO2"

En la vertiente positiva se centró España, quien recalcó la «conectividad» que aporta la rotonda «a las empresas que ya están instaladas y a las que están por llevar». El conseller también insistió en la mejora de la «seguridad vial para los trabajadores y los transportistas», al suponer un punto «de transición entre el tramo desdoblado y el que no lo está», al tiempo que no obliga a los vehículos pesados a entrar en el polígono por el acceso sur.

Desde la Generalitat también se señaló que esta nueva puerta a Parc Sagunt «ahorrará a los camiones un total de 1.600 kilómetros al año, lo que se traduce en la emisión de 800.000 toneladas de CO2». Desde la conselleria se destacó que la actuación se ha coordinado con el ayuntamiento, Parc Sagunt y la Autoridad Portuaria de Valencia para que no condicione ninguno de los desarrollos que se ejecutan o proyectan en la zona.

La versión reivindicativa la interpretó el alcalde, no sin antes destacar el «compromiso» de la Generalitat con Sagunt y el cumplimiento de la reclamación de las empresas para construir la rotonda. Moreno recordó que esta infraestructura es una solución «a corto plazo», ya que viene a paliar el paso elevado y la finalización del desdoblamiento que se dejaron sin ejecutar en la primera fase del parque.

A este respecto, España aseguró el «compromiso de adecuar Parc Sagunt II a las necesidades del ayuntamiento. Los accesos a esta carretera -señaló el conseller- desbordan nuestro ámbito, pero estamos en contacto con el ministerio para atender las alegaciones de Sagunt en esta materia». El alcalde replicó a estas palabras apuntando que «somos conscientes de los tiempos y el plan especial de Parc Sagunt II -que no contempla acabar estos accesos hasta su segunda fase- no es definitivo. Tenemos que ir paso a paso, viendo los resultados de las actuaciones provisionales», aunque lo que no puso en duda Moreno fue «el gran trabajo y la sensibilidad extra que está demostrando la Generalitat».

Otras autoridades presentes en el acto fueron la directora general d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, Roser Obrer; la coordinadora técnica de Parc Sagunt, Teresa Ventura; el subdirector general de Mobilitat, Josep Llin; así como los concejales Natalia Antonino, Pepe Gil y Guillermo Sampedro.