Sagunt se alía con dos grandes del cómic para reivindicar a La Jabalina

El poder visual y narrativo del cómic se ha convertido en el nuevo vehículo escogido para contar la historia de María, La Jabalina, una joven revolucionaria del Port de Sagunt que posiblemente fue la primera mujer herida en la Guerra Civil y la última fusilada por el franquismo, según sostienen desde el consistorio saguntino.

Los reconocidos autores Cristina Durán y Miguel Ángel Giner han asumido el reto de llevar a las viñetas el periplo vital de María, integrante de la Columna de Hierro, herida en el frente de Teruel, que dio a luz estando presa . No sólo fue una probable víctima del robo de bebés, sino que también fue condenada a muerte en 1942 por crímenes que no pudo cometer al coincidir con su etapa convaleciente. Esa desgarradora historia fue rescatada en 2007 en un libro de Manuel Girona; después, Rosana Corral-Márquez la convirtió en novela y Lola López llevó al teatro. Ahora, Durán y Giner darán un paso más, con una incursión en el mundo real que para ellos no es nueva, tras ganar el Premio Nacional de Cómic en 2019 con ‘El día 3’, la novela gráfica diseñada junto a la periodista de Levante-EMV Laura Ballester sobre el accidente de metro que segó 43 vidas en València.

La iniciativa ha partido de la concejalía de Memoria Histórica y Democrática que dirige el edil Guillermo Sampedro. «Pretendemos recuperar la trayectoria de una mujer de la localidad que luchó en defensa de las libertades. Contamos con dos artistas valencianos, ganadores del Premio Nacional de Cómic, lo que es garantía de que lo harán bien», afirma.

El objetivo municipal es dar continuidad al proyecto y ampliar anualmente la nómina de novelas gráficas que rescatan el pasado de la ciudad de una manera diferente. «Estamos valorando temas como el cierre de AHM o las detenciones de sindicalistas del municipio en los años 50 y 60 y posteriores juicios por parte del Tribunal de Orden Público», dice Sampedro, considerando que la Memoria Histórica y el cómic «casan bien», sobre todo a la hora de enseñar en los institutos.

Referente autonómico

La vía emprendida ya se exploró con la unidad didáctica sobre la Guerra Civil a través del cómic, que el consistorio entregó hace unos meses en colegios y centros de secundaria. No obstante, ahora se ha dado un salto cualitativo considerable que puede lograr otros beneficios. Uno de ellos es lograr una proyección internacional, al confiar el trabajo en dos reputados artistas que ya están en conversaciones con editoriales de prestigio para publicarlo en 2022. A esto se le suma el hecho de consolidar Sagunt como referente del cómic de la Comunitat Valenciana; un camino avanzado ya después de lograr que lo que nació como un modesto festival, Splash, sea ya un certamen de ámbito autonómico.

Algunas de las viñetas ya realizadas para dar forma a esta novela gráfica que persigue dar a conocer la vida de una miliciana que fue, probablemente, la primera mujer herida en la guerra y la última fusilada por el franquismo.