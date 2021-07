Divendres 2 de juliol presentem a l’Auditori de Quartell la Iniciativa Legislativa Popular Tres Voltes Rebel per a la gratuïtat dels productes per a la menstruació. Des del mes de març fins afinals de novembre es troba en marxa la recollida de les 10.000 signatures que calen per ser admesa a tràmit a les Corts Valencianes.

De les quatre promotores d’aquesta iniciativa dos som morvedrines i ho fem mogudes per les següents raons:

La primera: La discriminació que patim només pel fet de ser dones i menstruar al llarg de 30 o 40 anys de la nostra vida, temps durant el qual paguem “un impost obligatori” en haver de gastar cada mes diners en productes higiènics a causa d’un fet biològic involuntari. A més, 2 de cada 10 dones o xiquetes al País Valencià pateixen el que s’anomena “pobresa menstrual”, cosa que vol dir per a elles i les seues famílies que han d’adquirir els productes per al període com una despesa inassumible, o bé prioritzar-los davant d’altres de primera necessitat.

La segona és de caràcter ecològic: Si des de l’Administració es garanteix la gratuïtat dels productes sostenibles com ara la copa menstrual, les calces reutilitzables, etc durant la vida menstruant d’una dona, l’ús dels productes d’un sol us s’anirà reduint amb la conseqüent reducció dels milers de tones de residus no reciclables que es generen.

I per últim, per trencar els tabús i l’estigmatització que existeix al voltant de la menstruació. Cal parlar naturalment d’aquest fet biològic, educar xiquets, xiquetes i la societat en general no només del fet de tindre la regla, sinó d’altres situacions que se’n deriven: malalties com l’endometriosi o el desconeixement generalitzat sobre la salut sexual de les dones.

Per tot això, us convidem a Quartell el divendres 2 de juliol a les 19.00h per parlar-ne. Veniu, signeu i ajudeu-nos a replegar signatures arreu del Camp de Morvedre. Trobareu més informació a www.ilptresvoltesrebel.org . Treballem per fer i deixar un món millor!