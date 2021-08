Quejas por el «caos circulatorio» en Benifairó

Las calles Bon Succés, La Mercè, Major y Teular de Benifairó de les Valls registran diariamente problemas generados por la falta de organización del tráfico a las que se suma el incivismo de los conductores que aparcan sistemáticamente los vehículos en zonas donde está totalmente prohibido.

La arteria principal de Benifairó que une la Ermita con su calle Major en su zona más próxima al centro histórico se estrecha notablemente, con lo que, a pesar de contar con señalización que impide el aparcamiento en ambos lados; numerosos conductores hacen caso omiso a la indicación. «La situación es sumamente compleja, nosotros no podemos poner un vado puesto que las normas de circulación determinan que no se puede aparcar en la calle. Esta ley prevalece sobre los vados; sin embargo estamos totalmente desprotegidos y en reiteradas ocasiones no podemos sacar nuestros vehículos del garaje porque en la acera de enfrente hay aparcado un coche», comentaban.

Los vecinos de estas calles de Benifairó de les Valls han reclamado al consistorio su intervención; a pesar que son conscientes que la Policía Local no puede denunciar y que en reiteradas ocasiones se les comunica a los propietarios de los vehículos estacionados en zonas prohibidas su infracción. «Somos conscientes que la solución pasa porqué la gente sea responsable; pero si no es así y la Policía Local no puede actuar con la contundencia que precisa este caos; la mejor solución pasaría por ampliar aceras y proteger a los viandantes con bolardos».

La intervención urbanística desarrollada en las calles Major y Sánchez Coello ha eliminado las aceras de sus calles con el fin de garantizar la movilidad de los peatones; no obstante los vecinos de la vía Bon Succés y Mercè persisten en su queja ya que no se puede circular con sillas adaptadas, ni carros de bebés ni siquiera de la compra. A las aceras estrechas se suma el aparcamiento irregular de los conductores, con lo que la vida de quienes transitan en centro de Benifairó resulta cada vez más compleja.

La organización del tráfico por la localidad y las intervenciones para su regularización es una de las reivindicaciones de los vecinos del municipio desde hace más de 18 años. «Somos conscientes de la complejidad que supone gestionar y regularizar la circulación por un espacio limitado cuando hay cada vez más coches. Sin embargo, no estamos dispuestos a pagar siempre los mismos. Es hora de ver soluciones», añadían.

En la calle Teular se ha generado otra situación incómoda para un vecindario que cuenta con garajes en dicha vía. La instalación de pivotes en la entrada limita el acceso a los vehículos que cuentan aquí con su aparcamiento particular, por eso insisten en que se actúe.