Atlético Saguntino y CD Acero se ponen a punto

El CD Acero y el Atlético Saguntino se encuentran a poco más de una semana de su estreno oficial de la temporada en la nueva Tercera. Con un amistoso todavía pendiente, que llevará a los rojiblancos hasta Xàtiva para medirse al Olímpic y para los rojillos supondrá también mañana sábado la presentación en el Nou Morvedre, ambos entrenadores se muestran satisfechos por el trabajo realizado hasta la fecha y confían en protagonizar un buen inicio de campeonato que les permita consolidar sus expectativas.

En el caso saguntinista, Beni Espinosa, que cumple su tercera temporada en el banquillo, apunta que «el objetivo es, al menos, repetir la temporada pasada en la que llegamos al play-off de ascenso. Estoy contento con la plantilla y la gente nueva se va acostumbrando a las circunstancias de nuestro césped -pendiente de una renovación urgente-, así que tenemos que hacer un buen año en el Centenario del club».

Considerado ya un hombre de la casa, porque a su trayectoria como entrenador se une la anterior como jugador, el técnico reconoce que «es muy bonito entrenar en un club por el que tienes sentimientos, aunque también se sufre el doble». Sin ir más lejos, Espinosa apunta que «en el entrenamiento de hoy -por ayer- un aficionado me ha dicho que no se quiere morir sin volver a vivir lo que vivimos con el ascenso a Segunda División B y el título de la Copa RFEF y esas son las cosas que me hacen sentirme un privilegiado».

Tras empatar a 0 en el amistoso de esta semana que le enfrentó al Quintanar de la Orden y a expensas de medirse al Soneja, en encuentro que arrancará a las 19.30 horas, mientras la presentación lo hará a las 18.20, Beni apunta que «necesitamos empezar bien la temporada y, a partir de ahí, todo irá rodado».

Buenas sensaciones

Y mientras en el banquillo del Saguntino hay un veterano del fútbol local, en el CD Acero se estrena Jandro, exjugador de Primera División, que sustituye a Santi Martínez a las riendas del equipo rojiblanco. En este caso, el resultado del último amistoso contra el Recambios Colón en el Fornás fue negativo (0-1), aunque «las sensaciones fueron buenas. Nos llegaron una vez y marcaron, mientras que nosotros tuvimos varias ocasiones que no aprovechamos».

Más allá de este resultado, el técnico del conjunto porteño señala que «estamos poniéndonos a punto para la liga y estoy contento con la plantilla que tenemos», que «salvo sorpresa» es con la que los aceristas afrontarán el inicio del campeonato. Sobre los objetivos para esta campaña, Jandro apunta que «no podemos plantearnos nada más allá del primer partido de liga», que medirá a su equipo con el Atzeneta. «A partir de ahí, los resultados irán marcando nuestro sitio», apunta el técnico asturiano.

Uno de los puntos destacados de esta pretemporada, antes de cerrarla en Xàtiva, es que los rojiblancos no han sufrido lesiones de consideración, más allá de un par de molestias musculares que deberían esta resueltas para el inicio de la competición.