Un punto que sabe a muy poco

Así y después del dominio visitante mientras duró la igualdad numérica, los jugadoras de Beni Espinosa se cerraron atrás para proteger su área, pero a 20 minutos del final no pudo evitar la igualada, que sería definitiva. El técnico saguntinista apunta que «la realidad es que hubo dos partidos diferenciados por la tarjeta roja. Empezamos con buena intensidad y conseguimos adelantarnos. Hasta la expulsión nos faltó controlar más el encuentro y hacer el segundo y, después, fue totalmente diferente. Con uno menos, estuvimos defendiendo y no consiguieron llegar más que un par de veces, una de ellas el gol y la otra fue un disparo de fuera del área. Respecto al esfuerzo de los jugadores estoy contento, pero debemos trabajar y después del gol tenemos que querer más y más».

El CD Acero, por su parte, se estrenó con un rival recién descendido que busca recuperar la categoría. El Atzeneta hizo valer su papel de favorito en casa en la segunda mitad en la que logró anotar dos tantos que le dieron una victoria frente al Acero que estuvo bien defensivamente y mereció algo más.

Fallos que se pagan

El nuevo míster rojiblanco, Jandro, hace balance de su primer partido y cuenta que, de haber metido la primera clara ocasión que tuvieron, el choque habría sido totalmente diferente: «Cuando se pierde, el balance no puede ser positivo, pero, a pesar de la derrota, hubo cosas buenas que tenemos que reforzar y, las que no son tan buenas, corregirlas. Las impresiones que me han dejado este choque es que, en esta liga, los encuentros se van a decidir en pequeños detalles que es lo que nos pasó a nosotros en este partido. No metimos la ocasión más clara del partido y ellos si que lo hicieron. Y ahí se deciden los partidos».

Para la segunda jornada, los porteños recibirán el sábado en el Fornás al Villajoyosa, mientras que a los rojillos les toca descansar por la composición impar de este grupo de Tercera.