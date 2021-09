Petició d’indult per als de Cullera

En el mes d’octubre, continuaren les celebracions. El 16 d’octubre acabaren a Albalat dels Tarongers les dedicades a Sant Josep i a Sant Francesc d’Assís. A Estivella, les festes majors a Sant Josep i la Creu del Garbí es van realitzar del 21 al 23 d’octubre. El dia de la Creu, la «despertà » va estar protagonitzada pels dolçainers i la banda municipal. Després de la missa, es van repartir 500 racions per als pobres. A les tres de la vesprada, la banda va fer un concert. Posteriorment, l’Ajuntament i el seu alcalde José Tortonda Martínez van presidir l’acte de lliurament de premis als escolars. El 23 d’octubre, festa de Sant Josep, predicà el rector de la localitat Manuel Gimeno.

En novembre es van celebrar les eleccions amb normalitat. Van ser elegits pel districte quatre diputats liberals, dos conservadors i un republicà. També el 14 de novembre s’anunciava en el periòdic Las Provincias la picabaralla ocorreguda a Sagunt entre Juan Pérez Borràs de 21 anys i Luis Agudo Urrete de 23 anys. El primer va patir una ferida incisa en el pit. L’agressor fou detingut.

També eixe mes van ser elegits jutge en diferents localitats de la comarca, tal om deia el diari La Voz de València el 28 de novembre. A Sagunt fou nomenat Francisco Agramunt López. En la comarca foren elegits José Pérez Villalba a Petrés, Miguel Carrera Puchol a Segart i Francisco Ribelles Mestre a Torres Torres.

El 8 de desenbre va celebrar-se a la comarca la festa de la Immaculada. A més de la misssa de comunió a les set del matí celebrada pel vicari Enrique Ruiz, cal destacar la realitzada a l’església del Salvador i a la qual va assistir la brigada de la Creu Roja. La processó va eixir a les quatre de la vesprada. També els legitimistes prepararen una vetlada amb la participació del propagandista Ricardo Atienza.

El Correo del 12 de desembre anunciava que en els tallers de fundició de la companyia minera d’Ojos Negros va ocórrer una explosió. Hi va morir Bartolome Tarancón Pla de 21 anys, casat i nascut a Vallada. També va resultar ferit Celegtino Clesestenge de 30 anys i de Dinamarca.

El 19 de desembre narrava el diari la Voz de Valencia que s’havia celebrat el rosari de l’aurora pels carrers amb el desig que « esta ciudad vuelva a ser el Sagunto de pasados tiempos » i no decaiga la fe.

L’any va acabar amb l’incendi del café i botiga de Bernardina María Edo situat al carrer Nou, 74. Les pèrdues es calculen en 10.000 pessetes. Uns dies abans s’havien incendiat les cases de Vicente Huerta i José Monzó situades al carrer de València de Sagunt.

Entre les notícies polítiques destacà l’indult demanat per l’ajuntament de Sagunt i diverses entitats (excepte el rector, el Centro Católico) i els federals d’Estivella presidits per Gregorio Alegre per als condemnats pels esdeveniments de Cullera. També és nomenat alcalde Francisco Torres. Així acaba el repàs atot el que passà a la comarca fa 110 anys.

De nou tornarem en el següent article al que va succeir «De cent en cent».