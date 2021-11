Los jóvenes toman la palabra contra la violencia machista

Si la manifestación del 25-N es el acto más multitudinario en la lucha contra la violencia machista, el más simbólico tuvo lugar ayer en el Casal Jove del Port de Sagunt en torno a la renovación del pacto ciudadano contra este grave problema social.

Bajo la conducción de Camí de Nora, concretamente de Sergi Juesas, la música y el teatro fueron protagonistas de la celebración del XVIII aniversario de este gran acuerdo entre ayuntamiento y sociedad civil, al que ya se han adherido más de 320 entidades, una quincena de ellas durante el último año. Ayer, también como plato fuerte del programa, se proyectó un audiovisual, protagonizado y dirigido a los jóvenes para que «detecten y actúen contra la violencia de género, diciendo a su amigo que no controle de forma tóxica a su pareja. Si no lo hacen, la estarán perpetuando, cuando tienen la posibilidad de inspirar a otros y formar parte del necesario cambio en la sociedad».

Alumnos del IES Clot del Moro o profesionales de la sociología (Álvaro Soler), la música (Nina Aranda) o la economía (Miguel Raga) aportan su testimonio en este vídeo, que durante las semanas previas se fue promocionando mediante pequeños clips en redes sociales como Facebook, Instagram o Tik Tok. Desde el área municipal de Igualdad, impulsor de esta iniciativa, apuntan que «una de las conclusiones a las que llega la gente joven es que la forma de acabar con los distintas tipos de violencia de género es la educación».

Precisamente uno de los testimonios del audiovisual señala que «lo que más me asusta es que se normalice el control tóxico sobre la pareja. La sobreprotección no es amor y estas actitudes hay que erradicarlas ahora para que no se transmitan a próximas generaciones».

Discursos nocivos

Otra de las cuestiones en las que se centra el vídeo son «los discursos nocivos en la letra de cierta música», que «no existirían si hubiera una educación en Igualdad. La música es muy poderosa, pero no hay que prohibir el reggaeton, sino incidir en la educación para que los mensajes no sean machista», insiste Aranda. Soler, por su parte, incide en la importancia de dar a los jóvenes «herramientas para identificar conductas en la esfera digital que puedan derivar en violencia real», mientras que Raga señala como clave poner el foco en el cumplimiento de los objetivos a largo plazo sobre la máxima de que «el feminismo y la igualdad no son cosa solo de mujeres, sino que van con todos porque es un problema social».

También Dora Codjoe, de la Coordinadora Feminista, participa en este audiovisual para señalar que «el rol tradicional de hombre dominante y mujer sumisa es la base de la violencia de género. Los chicos deben incluirse en estos cambios en la forma de actuar y deben entender que es un problema que también les afecta».