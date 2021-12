«El PSPV no ha ganado el partido en Algar, pero sí ganará la liga en 2023». Así valoraba el secretario general de la comarca (PSPV), Ernesto Hererra, el nuevo acuerdo alcanzado entre Junts per Algar y los socialistas, con el que no habrá relevo en la alcaldía en contra a lo que habían pactado ambas formaciones a comienzos de mandato: Una alternancia de la vara de mando que ahora debía recalar en el PSPV.

Pese a este a circunstancia, Herrera valoraba de forma muy positiva el nuevo acuerdo «continuidad del anterior», matizaba, ya que «nos permitirá ganar las elecciones en 2023», afirmaba convencido. El secretario comarcal cree que este nuevo trato, que se formalizará en enero, refuerza a su partido, ya que implica la integración de los independientes en la candidatura socialista de los próximos comicios locales (2023), lo que convertirá al PSPV de Algar en un partido «mucho más fuerte que nos permitirá gobernar y ostentar la alcaldía». «Es un buen acuerdo en el que ganamos todos, pero sobre todo, el pueblo de Algar, y también el partido socialista». Cabe recordar que los independientes ya formaron parte de la lista del PSPV en las elecciones de 2015 con la que consiguieron ganarlas. Sin embargo, desavenencias en la conformación de la lista de 2019 provocaron una ruptura entre ambos de la que nació Junts per Algar, formación que ahora gobierna junto al PSOE pero que ostenta la alcaldía. «Con el acuerdo se han limado asperezas, hemos retomado la relación y esto es muy positivo para ambos», insistía Hererra. Dado que este nuevo escenario impide a Vicente Cabrero (PSPV) ser alcalde de Algar durante lo que queda de mandato, como estaba pactado, el secretario comarcal ha tenido hacia él unas palabras de agradecimiento, con las que ha destacado la «gran generosidad que ha demostrado y su buen hacer, anteponiendo el interés general al interés del partido e incluso al personal». Ésta es la segunda alcaldía que se le escapa a los socialistas en la comarca. La primera fue en Torres Torres cuando, después de pactar la alternancia, la alcaldesa independiente, Amparo Bolós, se negó al relevo de la vara de mando alegando que el PSPV había incumplido el pacto. Argumento que los socialistas calificaron de «excusa». La segunda es en Algar, aunque Herrera afirma que nada tiene que ver con el caso anterior. «En Torres Torres ya sabíamos que la alcaldesa no iba a darnos la alcaldía y así fue, faltó a su palabra. En el caso de Algar, hemos llegado a una acuerdo, que modifica el anterior y que beneficia a ambas partes», dice.