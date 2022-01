«La falta de cuentas evidencia que no hay líder, equipo ni trabajo»

«Más que criticar, lo que tendrían que hacer es pedir perdón y depurar responsabilidades». Así replica el portavoz del PP en Sagunt, Sergio Muniesa, a la «preocupación» mostrada desde el gobierno municipal, en este caso Compromís, por la falta de presupuesto municipal. Estas palabras de los nacionalistas «demuestran que Darío Moreno y su tripartito van sin rumbo y nos llevan a la ruina. Dejar a la ciudad sin presupuesto e inversiones -añade el popular- evidencia que no hay líder, equipo, trabajo ni interés».

Muniesa insiste en que al gobierno local «solo le une el sueldo», ya que «cada partido mira por lo suyo a la hora de redactar el principal documento económico del ejercicio», del que a estas alturas «no han entregado ni un borrador». Las críticas desde Compromís le suenan al popular como «excusas», ya que «hacen públicas sus exigencias, mientras siguen de vacaciones y el trabajo por hacer». El popular muestra su extrañeza porque «la aprobación del presupuesto no esté entre sus prioridades y ni siquiera contesten cuando se les pregunta por la presentación de las cuentas en comisión de Hacienda».

Frente a este «caos», Compromís «asume las críticas que les hemos lanzado desde el PP sobre las consecuencias de aprobar tarde el presupuesto, pese a contar con la mayoría necesaria. El retraso no es solo incomprensible, sino que afecta de forma negativa a los vecinos, que ven que no hay presupuesto para acometer con urgencia las actuaciones que se reclaman».

Sobre las acusaciones desde Compromís, Muniesa matiza que «ellos no fueron críticos con que no aprobáramos los presupuestos, sino que se encargaron de bloquearlos, incluso retirándolo un año del debate plenario. La diferencia es que nosotros no teníamos la mayoría suficiente, aunque todos los años elaborábamos una propuesta, que la oposición se encargaba de obstruir, pese a reconocer en privado que era buena».