«Queremos que la afición salga contenta y orgullosa»

Nueva jornada para los equipos de Tercera, concretamente la vigésimo sexta, en su apretada lucha por la promoción de ascenso. Tras el derbi con victoria rojilla por la mínima, el CD Acero se mide esta tarde en el Fornás (18 horas) al Athletic Club Torrellano, mientras que el Atlético Saguntino visita mañana (12.30 horas) al Hércules B.

Los rojiblancos afrontan el choque «como todos en casa, con ganas de sacar tres puntos ante nuestra afición y hacer un buen partido para que salga contenta y orgullosa», según su entrenador, Jandro Castro.

Tras la derrota en el derbi, el técnico reconoce que «queremos jugar y resarcirnos. El rival me parece uno de los mejores de la categoría, pese a ser un recién ascendido, porque firmó a muy buenos jugadores. Tiene gente con mucha experiencia, incluso en superior categoría. Es un grupo que no viene en su mejor, pero quiere estar arriba. No hay partido fácil, pero cuando el rival es de la categoría del Torrellano todavía es un poco más difícil».

Sin Ximo Navarro ni Jefrie, «dos bajas bastante sensibles». Jandro Castro apunta que «tenemos una plantilla muy amplia con la que podemos cubrirlas sin que se note».

Por su parte, el Atlético Saguntino tiene mañana una nueva oportunidad de seguir peleando por el liderato. Vicente Mir, entrenador el conjunto rojillo, cuenta que enfrentan el partido «con la intención de sumar los tres puntos. Sabemos que es un filial, diferente al que nos hemos enfrentado, porque parecen jugadores veteranos por el fútbol y el juego que hacen. Es de los filiales que está apuntando para estar metido en el play off».

El técnico saguntinista insiste en que «será un partido difícil, pero aquí no hay nada fácil. Todo son finales y cada vez queda menos y tenemos que intentar sacar los tres puntos como sea. Esperamos dar una alegría a la afición y volver con los tres puntos, pues sería lo ideal para todos».

Muchas bajas

Los rojillos llegan al choque algo mermados debido a las ausencias especialmente por coronavirus: «Llegamos al partido con las bajas de Giner, Rubén y Gilabert por covid. A ellos se suman las ausencias de Boix, por lesión, y Ferrán porque ha sido operado por apendicitis. Es decir llegamos un poco tocados pero lo afrontamos con la misma ilusión de siempre. Si no pueden venir unos, pues lo harán otros. Será una oportunidad para otros futbolistas». Mir ya ha demostrado desde su llegada que no es amigo de las excusas.