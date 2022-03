Los infantiles del At. Morvedre apuran en Aspe sus opciones de clasificación

El infantil A del Atlético Morvedre de fútbol sala sigue desafiando a la lógica. En plena pelea por la segunda posición en el play off autonómico, el equipo entrenado por Víctor Celda se medía el Dominicos, que todavía no conocía la derrota. Todo parecía normal cuando los locales se adelantaron por 2-0, pero los visitantes no bajaron los brazos y tuvieron una espectacular reacción que les valió para acabar imponiéndose por 2-5 entre la admiración de los seguidores rivales. Esta tarde toca jugar en Aspe con un ojo puesto Dénia.

El femenino del Atlético Morvedre, por su parte, arrancó la pasada jornada un meritorio empate en Vilamaxant. El siguen partido es hoy mismo en el José Veral (20 horas) frente al Quart.