Las fallas de Morvedre miran ya a 2023

adiós a la fiesta. Últimos actos. 1 Las Falleras Mayores de la comarca, con el alcalde de Sagunt, la edil de Fiestas y otras autoridades, tras la ofrenda en el Port de Sagunt. F

2 Representantes de La Victòria, al quemarse la falla infantil ganadora. F

3 Sandra y su corte, con los representantes de la falla vencedora, Plaza Rodrigo. F

Las fallas del Camp de Morvedre miran ya hacia la fiesta de 2023 después de cerrar una celebración marcada por las ganas de decir adiós a 2 años de pandemia, recuperar el calendario habitual y participar al máximo en todos los actos.

Esto último ya se vio perfectamente en la afluencia masiva a las visitas de Gilet y Faura, así como a la entrega de premios que recuperaba su formato presencial.

Aunque el frío el viento y la lluvia han marcado las celebraciones e incluso han hecho suspender las mascletaes, los castillos de fuegos artificiales y la visita a las fallas del Port de Sagunt, el balance general era positivo. Al menos, así lo expresaba el presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunt, Jaime Gil. «La valoración de la semana fallera ha sido muy buena», decía ayer a preguntas de Levante-EMV, aunque sin precisar más.

«Ha sido una semana muy bonita, tal y como había imaginado. El mal tiempo no ha hecho que fueran distintas a lo soñado, no me ha afectado para nada», confesaba a este diario la Fallera Mayor de la comarca, Sandra Ordiñaga.

La edil de Fiestas de Sagunt, Asun Moll, también puso el acento en la recuperación de la fiesta en marzo, dio por seguro que se buscará nueva fecha para las mascletaes y destacó el carácter leve de la herida que sufrió un bombero durante la cremà de la falla El Palleter, como informó Levante-EMV.

Justo esa mañana del día 19, el mal tiempo también llevó a trasladar la ofrenda del Port de Sagunt a la iglesia de Begoña, si bien la experiencia previa en adaptarse a los imprevistos jugó a favor del mundo fallero. «Esta vez, la lluvia nos ha llevado a disfrutar más de la vida en el casal y como la gente tenía ganas precisamente de eso, después de la pandemia, lo hemos vivido al máximo», contaba la integrante de una comisión pero en un argumento compartido por muchos.

Ahora, la mirada está puesta en cómo será un próximo ejercicio en el que, además de fijarse otro calendario, se abordará la elección de una nueva ejecutiva en la Federación Junta Fallera de Sagunt.

Aún así, habrá que esperar un poco pues se prevé que la mesa de presidentes sea en abril y allí se vayan concretando las fechas para todo el proceso.

«Primero se cierra ejercicio, se deshace la ejecutiva y se abre el plazo para presentar candidaturas, pero falta por lo menos uno o dos meses para que esto ocurra», explicaban desde la Federación, mientras una de las incógnitas que todavía no se ha concretado es si el presidente actual, Jaime Gil, optará a la reelección pues, según avanzó a este diario, su intención era valorarlo después de las fiestas.