Las celebraciones de Semana Santa se reducen en la Vall de Segó

Las cinco parroquias de les Valls vivirán una singular Semana Santa ya que las celebraciones se han planificado con el objeto de llegar a toda la feligresía aunque no haya liturgia en todos los municipios. En este sentido la celebración de la Vigilia Pascual se desarrollará en la Parroquia de Sant Miquel de Quart de les Valls y Els Sants Joans de Faura, el sábado a las 19,30h. Si bien la celebración de la Resurrección cuenta con dos actos centrales, no es menos ciertos que los vecinos de les Valls viven con especial entusiasmo el Encuentro del Resucitado con la Virgen en las calles de Benifairó, el domingo a las 9h. La participación de los pequeños que preparan su primera comunión así como la tradición enraizada en los vecinos de esta localidad singulariza una vivencia particular de la Pascua de la localidad.

En esta ocasión Benavites celebrará su particular Encuentro el sábado a las 21,30h. Los actos litúrgicos de les Valls se han articulado entre los creyentes que velan por el desarrollo del servicio. En este sentido, esta tarde, las parroquias celebrarán la eucaristía. De ahí que la Misa de Jueves Santo se celebre en la Parroquia Santa Anna de Quartell y la Mare de Deu dels Àngels de Benavites a las 20h como en Benifairó, mientras que en Quart y Faura se celebrará a las 18h. Si bien la Vall de Segó no ha consolidado una celebración de Semana Santa, actos como el Via Crucis de Quartell que se celebrará tras los Santos Oficios de mañana a las 19,30h, siempre ha contado con la participación de los fieles. EL recorrido procesional por el municipio rememora la pasión y muerte de Cristo en sus 14 estaciones. El Vía Crucis de Benavites se celebrará a las 17h mientras que el de Quart será a las 9h. En Faura, el camino de la Cruz se revive en la zona del Calvario aneja a su ermitorio a las 10,30h del viernes mientras en Benifairó el Viacrucis se desarrollará en el templo de San Gil Abad. El domingo de Pascua contará con celebraciones en cada uno de los municipios de les Valls, la feligresía podrá participar en sus parroquias de la máxima jornada del calendario litúrgico.