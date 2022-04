Una vecina denuncia la masificación y la falta de limpieza de las ambulancias

Las «continuas incidencias» en los traslados en ambulancia para someterse a un tratamiento en Castelló dos veces a la semana han colmado la paciencia de una saguntina y su marido, no solo convaleciente de un ictus sino con una dependencia total reconocida. «Nos desviamos muchos kilómetros para hacer la recogida de hasta siete personas, más el conductor, y tres sillas de ruedas, lo que hace que siempre lleguemos tarde. Además, no se puede respetar ninguna distancia de seguridad ni desinfectan el vehículo entre transportes, reutilizan las sábanas..., y eso con todo tipo de patologías que, en muchos casos, comprometen sus defensas», asegura en unas palabras a Levante-EMV, que ha ratificado con la presentación de sendas quejas.

Así, estos traslados se convierten en «interminables» tanto en la ida como en la vuelta, debido, según denuncia, a que «organizan los trayectos para aprovechar al máximo la ambulancia y un coordinador del Hospital de Sagunto me reconoció que no había protocolos para los transportes sanitarios» como los que tiene que utilizar esta pareja.

Frente a esta queja, desde el área de salud se apunta en palabras a Levante-EMV que «sí que existe un protocolo», según el cual «las ambulancias se desinfectan después de cada traslado y la ocupación máxima es de dos sillas y cuatro personas. Si esto no se cumple -añaden desde el departamento de Sagunto-, el afectado debe poner una queja con los datos concretos y la fecha del recorrido exacta para investigar si se cumple el protocolo. No tenemos constancia que ocurra, pero, si presenta un escrito, seguro que se averiguará».

Frente a esta versión oficial, estos usuarios se remiten a uno de los últimos ejemplos de las situaciones con las que se encuentran. «Fue en el hospital de Sagunto por una consulta. Para volver, nos ofrecieron una ambulancia que ya tenía seis personas, así que me negué. La solución fue que esperáramos a la próxima y ‘a ver como estaba’. Llegó, pero no salió hasta que dieron el alta a un paciente para trasladarle primero a él. Ni digo la hora a la que llegamos a casa, muy tarde, cuando mi marido tiene un daño cerebral que le da preferencia absoluta. Hace 10 años esto no era así, porque nos cogían a dos pacientes, como mucho y directos al destino», se lamenta.

También la empresa concesionaria ha trasladado a estos usuarios sus explicaciones, basadas en el balance de los 14 servicios del paciente durante algo menos de un mes. «La ocupación media de las ambulancias fue de tres usuarios, siendo de cinco un único día», cuando «la ocupación máxima establecida por la Conselleria de Sanitat en la resolución del 23 de abril de 2021 es de cuatro sentados y espacio para tres sillas de ruedas».

Añade sobre los retrasos que, «solo se produjo uno de 22 minutos», pero que «los imprevistos propios del servicio o el tráfico y las urgencias que se producen, a las que hay que dar prioridad, en ocasiones derivan en retrasos no deseados. No obstante, le pedimos disculpas por el perjuicio que hayamos podido causarle».

Obligados a comprar un coche

Pese a exonerar a algunos responsables de ambulancias, «que se organizan mejor», insiste en que «tras presentar las quejas y, aunque me respondieron rápido, todo sigue igual. Nosotros ya estamos resignados y esperando que nos llegue el coche adaptado que nos hemos visto obligados a comprar», pero no ha dudado en mostrar su malestar para que mejore el servicio.

En este sentido, también reclama que se habiliten plataformas para sillas de ruedas especiales, ya que, como ocurre con la suya, «no cabe en la rampa, así que se daña continuamente. Ellos dicen que tienen y me mandan fotos de unas ambulancias con una plataforma ideal, pero esos vehículos nunca nos tocan, pese a que avisamos de la situación».