Aluvión de baches en Sagunt

La gran cantidad de baches que se acumulan en Sagunt se ha visto agravada por las recientes lluvias, con un episodio incluso de un agujero en una calle del Port de Sagunt donde, como avanzó Levante-EMV, se vio atrapada una barredora.

El portavoz del PP, Sergio Muniesa, denunció ayer lo que denominó «una avalancha de baches, que deja en evidencia la pésima gestión de los socialistas y sus socios de Compromís y EU», apuntó, considerando que todo es cuestión de prioridades y recordando que «han cerrado los dos últimos años con déficit, por lo que al gobierno local le prohiben solicitar préstamos y ahora esperan recaudar por la venta de solares más de 6 millones para poder hacer las inversiones, cuando en los últimos de cada 100 euros previstos por este concepto, 97 han sido fallidos».

El edil de Mantenimiento, Pepe Gil, admite que el año pasado no se pudieron invertir los casi 1,4 millones de euros reservados al arreglo de vías al denegarles el poder contratar un préstamo porque las cuentas municipales se habían quedado en números rojos y, en estos momentos, su departamento sigue con limitaciones a la hora de actuar.

El concejal de Compromís señalaba que «ahora tapamos los agujeros que podemos tapar, estableciendo prioridades y siendo conscientes de que no llegamos a todo. Estamos funcionando con dinero que hubo de remanentes de años anteriores, pero apenas estamos pudiendo repavimentar. Vamos haciendo reparaciones con contrato de mantenimiento de vía pública», decía.

Junto a ello, el nacionalista aseguraba que para 2022 hay consignado un millón «a pesar de que yo insistía en destinar más porque veníamos de lo ocurrido en 2021», apuntaba, admitiendo además que esa cantidad está condicionada a vender solares. «Estamos acabando de hacer pliegos para licitar ese contrato en cuanto se tenga el dinero», añadía.

Situación «dramática»

El popular Sergio Muniesa, no obstante, recuerda que «al encarar el sexto mes del año, no se ha vendido ni un solar. Ésta es la dramática situación, 2,8 millones de euros sin invertir y calles llenas de agujeros, y así es imposible mejorar la calidad de vida y la ciudad», decía, afeando que el tripartito «no cambie sus prioridades» y «que se hayan incrementado los gastos de alcaldía en más de un 130 % o los de propaganda en más de un 270 % desde que gobiernan». Para el popular, «la gente se queja con razón porque ya no se creen los anuncios de grandes planes de inversión que lo único que han generado ha sido más deuda o espejismos de financiación con la venta de solares, y así se encuentra la ciudad».