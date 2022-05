«Marta Ojeda es un referente en nuestro deporte femenino»

La luchadora Marta Ojeda (Lluita Morvedre) recibió ayer un homenaje en el Ayuntamiento de Sagunt por una hoja de servicios que va mucho más de sus medallas nacionales e internacionales.

El concejal de Deportes, Javier Timón, apuntó que «todos coincidimos en afirmar que estamos ante uno de los principales referentes de nuestro deporte femenino. No conoce límites en sus aspiraciones y no existe reto que no pueda superar. Una deportista comprometida y entregada al trabajo diario».

En esta línea, el alcalde, Darío Moreno, añadió que «te tenemos que dar las gracias como sociedad, porque nos ayudas a romper barreras y a decirles a todas nuestras niñas y jóvenes que pueden destacar en cualquier ámbito». Marta, por su parte, agradeció a Sagunt ser «la ciudad que me ha acogido, impulsado y llevado hasta donde estoy hoy».