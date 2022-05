La grossa de la loteria a Algar

En el mes d’abril de 1922 van haver canvis en l’ajuntament de Sagunt. L’1 d’abril van entrar com a regidors Juan Galarza, Mariano Villar i Juan Bellod. Va eixir-ne Vicente Pallarés. Continuà d’alcalde José Casanova Ramos. El regidor més votat fou Fausto Caruana.

Un dels temes que més continuà preocupant a la societat saguntina va ser la construcció del nou hospital. En el Ple municipal del 16 d’abril el regidor Caruana va presentar el projecte de l’arquitecte valorat en 75.000 euros. Com que la quantitat era elevada, es va proposar realitzar-lo en dos anualitats. Cada any es construiria una planta. Es pensà que amb el que es traurà de l’enderroc, el pressupost municipal i l’ajuda de la Caixa d’Estalvis i de la Siderúrgica es podrien pagar les obres. Més avant, el 14 de maig, va arribar una bona notícia per a l’equip municipal. El president de la junta general de la Caixa d’Estalvis i Socors de Sagunt acceptava subvencionar una part de la construcció de l’hospital. En aquella mateixa reunió, es va nomenar com alguatzil interí Vicente Civera Marín amb un jornal diari de 3,50 pessetes.

El 18 d’abril es va declarar un incendi en el carrer del Saguntí Alcon. Concretament va ser en la planta baixa de la casa de Julian Peña Ribelles. Estava dedicada a despatx de vins. Les pèrdues foren de 4.500 pessetes. Va ser ferit amb cremades destacades el guarda nocturn del magatzem Juan Alandi Campos.

En acabar el mes va celebrar-se el 30 d’abril un altre ple a Sagunt. Es va acordar la retolació d’un carrer o plaça a Ramon i Cajal coincidint amb l’homenatge de tota la societat per la seua jubilació. En un altre ple, el del 8 de maig, s’aprovà que eixe nom el duria la plaça de l’Hospital.

En el mes de maig va preocupar els danys que generaven els carros que aparcaven en la plaça del Mercat per a descarregar el gènere. En el ple del 7 de maig el regidor Vives va demanar que es vigilara, ja que la nit de dimarts se situaven allí els carros per a descarregar i causaven danys en els bancs d’obra.

Premis a Algar

El 17 de maig el Diario de Valencia arreplegava la notícia que havia tocat la grossa de la loteria a Algar. El veí Eduardo Bolinches comprà un dècim del número 19.288. Havia fet participacions de 2 i 5 pessetes. A ell i al germà, els va tocar 45.000 pessetes. També van ser premiats el metge Manuel Alcocer, el jornaler de la fàbrica de farina Escrig Ramon Sanchis i el llaurador Vicente Molina Sanchis. Precisament este li havia regalat una participació de 2 pessetes a la seua filla Rita amb motiu d’haver pres la primera comunió. Tots ells van rebre un premi de 30.000 pessetes. Uns altres premiats, amb la mateixa quantitat, van ser el carboner José Arnal Arnal i el guàrdia del Sindicato Católico de San Miguel de Sogorb Enrique Gascó Carbonell. Francisco Agreda Bolinches va adquirir una participació de 5 pessetes. Va cedir-ne dos al jove Antonio Mestre Gascó, qui estava estalviant per a casar-se. Al primer li van tocar 18.000 pessetes i al segon 12.000 pessetes.

En eixe mes, la població de Quartell va celebrar la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats. Però eixa i unes altres notícies formaran part del següent «De cent en cent».