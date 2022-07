«Nunca os agradeceré este honor tan grande»

«Nunca os agradeceré lo suficiente a la Corporación Municipal actual, a los que estáis aquí y a muchos que no han podido asistir, el honor tan grande que me hacéis y que yo prometo que lo llevaré conmigo hasta que me vaya de este mundo». Con estas palabras, Vicente Vayá daba las gracias por el homenaje recibido este domingo a manos del pueblo de Sagunt después de que el ayuntamiento lo nombrara «Hijo adoptivo». Un acto muy emotivo en el que no faltaron sus familiares, amigos, representantes de distintas asociaciones culturales y representantes políticos, entre un largo etc.

Este poeta, mantenedor, biógrafo y artista recibió decenas de halagos y palabras emotivas entre las que destacaron las del alcalde de Sagunt, Darío Moreno: «Al final, ser saguntino es amar a este municipio por encima de todo y tú lo has hecho constantemente. Tu lenguaje estaba intrínsecamente ligado a la cultura, pero uno puede dedicarse a la cultura y olvidarse de la ciudad en la que vive y tú, por el contrario, supiste utilizar toda esa pasión para mejorar y poner en el mapa a nuestro municipio.» A esto añadió: «Eres una persona con una cualidad humana que no se puede medir. Ese es el mayor regalo que le haces a la ciudad y, por eso, en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas de Sagunt, te queremos dar las gracias. Su hija Amparo Vayá no dejó indiferente a nadie, con toda una declaración de amor hacia su padre que arrancó más de una lágrima: «Gracias al pueblo de Sagunto por todo ese cariño que ha procesado siempre mi padre. ¡Qué afortunada he sido! Gracias por inculcarme este amor por el teatro y por la cultura en general, por haber confiado la mamá y tú tanto en mí y por darme siempre alas para ser lo que realmente quería ser». El acto comenzó con una bienvenida a cargo de la presentadora, Paqui Rondán. Después, continuó Cristina Marco, de la AA.CC. Passió Per Sagunt, quien dio paso a la representación de un fragmento de la Passió en Viu en la que Vicente normalmente interpretaba el papel de Poncio Pilatos. Seguidamente, fue el turno del presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Sagunto, Patrick Salvador Peris. Tras sus palabras, se hizo una interpretación d’El Despojo del Moro por parte del actor Toni Llorens. A continuación, se dio paso a las palabras del presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Ramón Jarque, con las Falleras Mayores y, al terminar, prosiguió la exconcejala del Ayuntamiento de Sagunt, Rosario Gómez. Asimismo, la fallera Cristina Vila recitó durante este emotivo acto el poema escrito por el homenajeado, València tindrà falles, en donde expresa su amor y pasión por las fiestas josefinas. La propuesta para concederle este reconocimiento fue presentada al ayuntamiento por la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) y la Asociación de Moros y Cristianos, pero el respaldo de los grupos políticos fue unánime.