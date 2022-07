Gil: «Insistiremos en que arreglen bien el daño causado por los camiones»

El anuncio de que el Ministerio de Transición Ecológica ha acabado ya la construcción de los espigones de Almenara ha devuelto a la actualidad los desperfectos que, según el ayuntamiento, causaron estas obras en Sagunt debido al paso de cientos de camiones que se llevaban materiales del litoral saguntino para regenerar con ellos esa playa castellonense.

El teniente de alcalde de Almardà, Pepe Gil (Compromís), aseguraba a preguntas de este diario que la empresa encargada de esos trabajos «llegó a actuar en Cases de Queralt, tal y como le requirió el Ayuntamiento de Sagunt». Sin embargo, apuntaba que «no se han repuesto correctamente los daños que han hecho».

Según el edil: «Hicieron una pequeña intervención reponiendo el camino, pero que no garantiza nada. Por la presión de los camiones al pasar por el caminito, el lecho de debajo de las escolleras se ha reducido y las escolleras de defensa de las casas han disminuido su altura y, por tanto, la protección». Por ello, aseguraba que «desde el ayuntamiento insistiremos para que arreglen bien el daño causado por los camiones».

El nacionalista admitía, en cualquier caso, que la gran cantidad de gravas que se acumula en toda la costa norte es el mayor ejemplo del daño ocasionado por esos espigones. Y, en ese sentido, cuestionaba que Costas Valencia sí esté retirando la grava acumulada en un tramo de 200 metros del norte del litoral de Canet d’ en Berenguer, mientras en Sagunt «se limita a allanarla» en unos 2 kilómetros de costa. «La afectación en la playa de Canet, sin minusvalorarla, es bastante menor que en las playas de Sagunt. ¿Será que las playas de Canet y la influencia de política de Canet es mayor que la de Sagunto? Porque, si no, no me lo explico, a pesar de las demandas y requerimientos a Costas por parte del Ayuntamiento de Sagunto», afirma.