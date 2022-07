Sagunt no logra vender ningún solar para poder financiar sus inversiones

El Ayuntamiento de Sagunt no ha logrado vender ninguno de los solares que había sacado al mercado con tal de financiar inversiones valoradas en más de 6 millones de euros.

El portavoz del PP municipal, Sergio Muniesa, así lo reveló ayer considerando que «el fiasco de la subasta de solares municipales es una nueva muestra de la nefasta gestión económica de gobierno tripartito».

El popular cree que esta falta de compradores «hace temer otro tercer año consecutivo sin rebacheo de calles, inversiones en instalaciones deportivas y otras cuestiones básicas». Todo esto, como indicaba Muniesa, «se ve paralizado al quedar desierta la venta de solares con las que pretendía hacerles frente. Se puede ser simpático pero lo importante es saber gestionar», añadía.

Para el popular: «Después de que el proyecto de presupuesto para este año no pasara ni por el trámite de la aprobación inicial y ya sufriera el primer revés, y tirara por suelo las previsiones de inversión vinculadas a préstamo, ya denunciamos que la decisión de vincular su realización a la venta de patrimonio era un fiasco porque, en siete años, el ingreso ha sido prácticamente nulo».

En este sentido, aseguraba a Levante-EMV que entre 2016 y 2022, el ayuntamiento apenas ha vendido terrenos valorados en 450.000 euros, cuando había presupuestado ingresar 18,6 millones por este concepto en las sucesivas cuentas que ha aprobado durante todo ese periodo; todo ello, mientras el gasto corriente se disparaba y pasaba de los 50,8 millones que se gastaron en 2016, según la liquidación aprobada ese año, a los 70,5 presupuestados en 2022.

Junto a ello, temía que se pueda optar por bajar los precios y volver a intentar otra subasta, pero era escéptico. «A estas alturas del año, plantearse empezar de nuevo el trámite, abriendo la posibilidad de una nueva subasta, con precios a la baja, por parte de la izquierda, es una huida hacia adelante de un gobierno desnortado y sin brújula».

Además de recordar que el tripartito «lleva dos años consecutivos colocando al ayuntamiento en números rojos», el popular reiteraba sus críticas al gobierno local. «A este tripartito le sobran fotos y les falta gestión. Una vez pasan los anuncios de grandes proyectos y gigafactorías, los baches, la falta de limpieza, los parques abandonados, la falta de inversión sigue estando ahí y siendo los principales problemas que tienen nuestros vecinos en la ciudad. Les hemos pedido que cambien el rumbo porque las consecuencias del despilfarro de la izquierda la sufrimos los vecinos. El despropósito de atender a sus caprichos cueste lo que cueste sin atender a la realidad del momento ni a los antecedentes de las liquidaciones tiene estas consecuencias», apuntaba el también exalcalde.

Para Muniesa, «la gente no entiende que, en vez de destinar los recursos a lo realmente necesario, los gastos de alcaldía se incrementen en un 130%, la gente no entiende que se rechacen las propuestas de bajada de impuestos mientras el gasto de propaganda se incrementa en un 230%. No es un gobierno, es un conjunto de tres que hacen primar sus intereses frente a los de la ciudad».