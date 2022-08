Torna a Quartell el festival impulsat de forma altruista per tres joves músics

Ritmes de vida per tots els racons de Quartell. Aquesta vesprada arranca la V edició del festival Música a la Fresca 2022. La proposta d’enguany pretén no sols mantenir el seu sentit genuí sinó anar més enllà en la projecció d’una trobada musical que pretén créixer. «Cinc anys ens atorguen la maduresa suficient per tal de cercar l’equibri entre diversos estils. Intentem combinar propstes que combinen qualitat amb estils més extrems que la gent no sol escoltar» apuntava un dels impulsors del festival, David Sebastián.

Els directors del certamen han volgut destacar els cinc anys d’història d’aquesta proposta que s’ha mantingut fins i tot en la pandemia i que pretén esdevenir referent cultural en la comarca. «No sols hem aconseguit mantenir la continuïtat del Festival sinó que a més, l’hem fet créixer, l¡’hem reformulat i incorporat a les agendes culturals de la comarca» La primera quedada del Música a la Fresca serà hui a les 19:30 a la Plaça de l’Església des d’on arrancarà la cercavil.la fins a l’Era. «Arribarem a aquest paratge emblemàtic de la ma de música dixieland. Caminarem a ritme de jazz de carrer dels anys 20 del segle passat; tant l’agrupació musical com els arranjament s’han creat específicament per a l’ocasió; mab la qual cosa aquest no serà un espectacle únic sino innovador», afegia David Sebastián. El primer concert del Festival Música a la Fresca serà dimarts 9 d’agost a les 22:30h a la plaça Mestre Sebastian Langa. El grup “Lepoka” marida música acústica i folk davant un auditori que viurà al màxim la proposta refrescant del festival. El concert de dimecres serà al Molí Nou amb la visita del conjunt de saxos Meraki Sax Quartet que mobilitzarà un nombrós públic ja que compta amb la participació del premiat jove saxofonista de Faura, Miquel Pacheco. El festival acabarà de la mà d’EnjazzBand amb la interpretació d’ Amparo Chust i Maria Gil. El concert final serà a la plaça del mestre Sebastian Langa. Els tres joves músics impulsors d’aquest Festival refrescant han destacat la importància de generar porpostes culturals i fer-ho des del compromís en la construcció d’una societat millor. David Sebastián, David Meseguer i Josep Gumbau articulen el festival de forma totalment desinteressada; no obstant això els impulsors han de trobar també l’equilibri entre la seua vida personal, professional i la dinamització d’aquest esdeveniment amb tota la feina que això comporta. «Poder articular la vida professional, personal i l’articulació del festival resulta complex,. La dedicació horària és intensa, no obstant això mantenim el nostre compromís ferm amb la Música a la Fresca» afegien els directors.